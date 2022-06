Rẻ hơn tận 5 triệu, Galaxy S20 bất ngờ giáng đòn mạnh vào Google Pixel 6

Thật bất ngờ khi mức độ xuống giá của model Samsung rất đáng kinh ngạc, thời điểm hiện tại thiết bị có mức giá rẻ hơn đến 5 triệu so với Google Pixel 6. Nhưng điều này không có nghĩa là Samsung S20 5G tỏ ra yếu thế hơn so với model mới ra mắt của Google. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng so sánh hai model này nhé.



Thiết kế

Nhu cầu của người dùng khá đa dạng ở thời điểm hiện tại, một số đối tượng thích trải nghiệm màn hình lớn nhưng một số khác lại thích màn hình nhỏ gọn. Đây cũng là lý do để các nhà sản xuất mang đến nhiều tùy chọn kích thước màn hình để người dùng lựa chọn. Galaxy S20 5G và Google Pixel 6 đều có tổng thể nhỏ gọn, dễ bỏ túi và thao tác một tay.

Google Pixel 6 sở hữu thiết kế đột phá

Sự cao cấp và bền bỉ trên hai điện thoại được thể hiện qua sự kết hợp độc đáo giữa khung kim loại chắc chắn và mặt lưng kính bóng bẩy. Nếu như model của Samsung sử dụng mô-đun camera hình chữ nhật chứa các ống kính thì trên Pixel 6 sử dụng thanh camera nằm ngang, ngăn cách mặt sau của máy thành 2 tông màu riêng biệt.

Đây là điểm nhấn giúp thiết bị có thể dễ dàng phân biệt với các sản phẩm khác. Mặt trước cả hai điện thoại đều được sử dụng thiết kế màn hình nốt ruồi, giúp diện tích hiển thị rộng rãi hơn. Tuy nhiên, viền bezel trên Google Pixel 6 còn khá dày khi so sánh với Galaxy S20 5G.

Màn hình hiển thị

Google trang bị cho Pixel 6 kích thước màn hình 6,4 inch, sử dụng thiết kế nốt ruồi. Dựa trên tiêu chuẩn thị trường hiện nay, thì kích thước này không quá lớn nhưng vẫn có thể đáp ứng tốt trải nghiệm của bạn trong mọi trường hợp. Điện thoại sử dụng tấm nền OLED với tần số quét 90Hz, mặc dù không mượt mà như tần số quét 120Hz của Galaxy S20 nhưng nó vẫn tốt hơn khi so với 60Hz.

Màn hình Galaxy S20 5G có kích thước 6,2 inch, sử dụng tần số quét 120Hz.

Màn hình Galaxy S20 dù có kích thước nhỏ hơn chỉ 6,2 inch nhưng chất lượng hiển thị chiếm ưu thế hơn. Cụ thể, máy sửu dụng tấm nền Dynamic AMOLED kết hợp với tốc độ làm mới 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, hay xem video đều trở nên sống động, sắc nét. Đối với trải nghiệm thực tế, cả hai điện thoại đều cung cấp khá thoải mái cho thị giác.

Cấu hình

Cấu hình Galaxy S20 được cung cấp sức mạnh từ chip xử lý Snapdragon 865, đến thời điểm hiện tại hiệu suất của máy vẫn vô cùng ổn định. Trong khi đó, Google Pixel 6 được trang bị chip xử lý Tensor, đây là chipset đầu tiên của Google và được đánh giá cao nhờ hiệu năng tốt. Trải nghiệm cả hai điện thoại trong các tác vụ hàng ngày đều rất mượt mà, không có tình trạng lag, giật.

Cấu hình Google Pixel 6 mang đến trải nghiệm ổn định, hỗ trợ cập nhật lâu dài.

Tuy nhiên, do ra mắt sớm hơn nên Samsung S20 sẽ mất lợi thế về tính sử dụng lâu dài so với model của Google. Cảm biến vân tay trên flagship Samsung được đánh giá tốt hơn khi mang đến tốc độ mở khóa nhanh, chính xác. Đây là ưu điểm so với điện thoại Pixel 6 dù sở hữu cùng công nghệ bảo mật.

Khả năng chụp ảnh trên cả hai điện thoại

Google Pixel 6 được trang bị hế thống camera ấn tượng. Điện thoại được trang bị cảm biến chính 50MP kết hợp với các thuật toán xử lý hình ảnh mang đến chất lượng vô cùng tuyệt vời, sắc nét. Camera góc siêu rộng không nhận được những nâng cấp đáng kể, nhưng nó vẫn hỗ trợ chụp ảnh tốt trong các điều kiện.

Một lần nữa Samsung chiếm ưu điểm về số lượng ống kính, điện thoại được trang bị 3 camera với cảm biến 64MP, 1 cảm biến góc rộng 12MP và 1 cảm biến góc siêu rộng 12MP. Ngoài ra điện thoại cũng được trang bị AI hỗ trợ khả năng chụp ảnh tốt hơn.Điện thoại có khả năng zoom 30x nhờ ống kính tele, dù không xuất sắc như biến thể "Ultra" nhưng nó cũng đủ đánh bại nhiều đối thủ trên thị trường. Bên cạnh đó, Samsung còn mang đến một số tính năng hấp dẫn như Single Take, quay video 8K, Super Steady…

Camera Galaxy S20 mang đến khả năng chụp ảnh tốt, zoom 30x.

Nhìn chung, cả Galaxy S20 5G và Google Pixel 6 đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử của người dùng ở thời điểm hiện tại. Galaxy S20 mang đến camera zoom 30x, màn hình 120Hz, hiệu năng ổn định, cảm biến vân tay siêu nhạy… trong khi đó, Pixel 6 hỗ trợ cập nhật lâu hơn, màn hình hiển thị lớn hơn…

Không có nhiều sự chênh lệch, nhưng model của Samsung nhận được sự quan tâm nhiều hơn khi rẻ hơn đến 5 triệu so với flagship của Google. Cập nhật mức giá tại Di Động Mỹ cho thấy phiên bản Google Pixel 6 cũ phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB có mức giá từ 12,49 triệu. Trong khi đó, giá Galaxy S20 5G cũ RAM 12GB, ROM 128GB cũ 99% là 7,29 triệu đồng. Rõ ràng, flagship Samsung đang giáng đòn mạnh mẽ vào thiết bị của Google về giá cả. Nhưng điều này cũng dễ hiểu vì Galaxy S20 đã ra mắt từ năm 2020, trong khi Pixel 6 chỉ vừa trình làng nên việc giữ giá sẽ tốt hơn.

