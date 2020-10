Rất hiếm khi giảm, nay tivi Sony 55 – 75 inch hạng sang nay bất ngờ xuống 50% giá

Nhiều mẫu tivi của thương hiệu Sony hiện đang được giảm giá từ 3 – 15% tùy mẫu. Đơn cử như chiếc Android tivi OLED Sony 4K 55 inch có giá 44,9 triệu đồng (giá cũ 49,9 triệu đồng), Smart tivi Sony 4K 55 inch cũng được giảm 1,8 triệu đồng còn 12,1 triệu đồng khi khách mua online.



Những mẫu tivi có màn hình 65 inch cũng đang được hãng này mạnh tay giảm giá như Android tivi Sony 4K 65 inch còn 26,9 triệu đồng, Android tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H còn 29,9 triệu đồng hay Android tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000H cũng chỉ ở mức 36,9 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là mẫu tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G đang được rao bán chỉ còn một nửa giá ở mức 35,8 triệu đồng.

Không chỉ Sony giảm giá mà Smart tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q60T mới ra đời năm nay cũng được giảm giá 26%. Giá bán của mẫu tivi này hiện là 40,9 triệu đồng (giá cũ là 54,9 triệu đồng).

Còn giá mẫu Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75RU7100 hiện là 28,9 triệu đồng. So với giá niêm yết năm ngoái (57 triệu đồng), giá bán hiện nay của mẫu tivi này đã giảm khoảng một nửa.

Bên cạnh đó, các siêu thị, cửa hàng điện máy hiện cũng đang rao bán những chiếc tivi là hàng trưng bày. Những sản phẩm trưng bày thường được giảm giá từ 20 - 60% so với hàng "đập hộp".



(Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ từ một số chủ cửa hàng chuyên bán đồ điện tử tại Hà Nội, thời gian gần đây hầu hết các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ đều đồng loạt "xả kho" nên những mẫu tivi trước nay ít khi xuống giá nay lại có được giảm tới hơn một nửa.



"Để chuẩn bị nhập những mẫu tivi đời mới về kho, cửa hàng tôi đã quyết định giảm giá một số mẫu tivi. Đa số những chiếc tivi này trước nay chưa bao giờ giảm nhưng do thời gian gần đây rất ít khách mua nên ế, giờ phải xuống giá", anh Nguyễn Trọng Anh, chủ hàng điện máy tại Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội nói.

Trước mức giảm giá sâu của những mẫu tivi hạng sang, nhiều khách hàng khi tới cửa hàng điện máy không khỏi bất ngờ.

"Trước nay tôi vẫn nghĩ để mua được một chiếc tivi hạng sang hơn 100 triệu đồng của Sony, LG rất khó vì những hãng này không hay giảm giá nhưng nay biết được thông tin một số tivi của 2 thương hiệu này giảm tới 53 triệu đồng tôi thấy rất bất ngờ", anh Vũ Tuấn Anh, sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.

Theo dự đoán từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, doanh số bán TV toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2020 ước tính đạt 56,8 triệu chiếc, tăng hơn 2 triệu chiếc, (tương đương 3,8%) so với một năm trước.

Cụ thể, các chuyên gia tại Omdia nhận định, với xu hướng ở trong nhà gia tăng, các biện pháp kích cầu của các quốc gia và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ các nhà sản xuất TV sẽ thúc đẩy doanh số bán TV trong quý 3/2020.

Omdia dự đoán, doanh số TV cao cấp, dẫn đầu là các thương hiệu Hàn Quốc, sẽ tăng mạnh trong quý III.

Thị trường TV QLED toàn cầu, do Samsung dẫn đầu, dự kiến ​​sẽ đạt 2,44 triệu chiếc, tăng 83,9% so với một năm trước đó, trong khi thị trường TV OLED toàn cầu, do LG Electronics thống trị, dự kiến ​​sẽ tăng 35,7% so với một năm trước đạt doanh số 904.000 đơn vị.

Theo Omdia, tính hết nửa đầu năm 2020, Samsung và LG là hai nhà cung cấp TV hàng đầu, trong đó, Samsung chiếm 31,3% thị trường TV thế giới, LG chiếm 17% thị phần.

Trước đó, theo Công ty nghiên cứu thị trường màn hình WitsView, thị trường TV OLED đang phải đối mặt với hai thách thức cùng lúc, bao gồm tình trạng gián đoạn nguồn cung tấm nền và giá bán lẻ cao.

Cả hai công ty dẫn đầu thị trường là LG Electronics và Sony (Nhật Bản) đều đã hạ mục tiêu doanh số bán TV OLED trong năm 2020.