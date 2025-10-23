Rashford nhắm suất đá chính trận 'Siêu kinh điển' sau màn trình diễn tại Champions League

Marcus Rashford ghi bàn thứ 4 cho Barcelona

Rashford đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 6-2 dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick hôm thứ Ba, lập cú đúp tại sân vận động Estadi Olimpic Lluis Companys cũng như giành được quả phạt đền do Lamine Yamal thực hiện. Cầu thủ người Anh hiện đã ghi 2 bàn ở hai trong số ba trận đấu tại Champions League cho Barcelona, ​​sau khi chỉ ghi được nhiều hơn một bàn trong một trong 37 lần ra sân đầu tiên tại giải đấu này (một cú hat-trick cho Man United trước RB Leipzig vào tháng 10-2020).

Thật vậy, không cầu thủ nào có nhiều bàn thắng hơn Rashford tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải 2025-26 (năm bàn, ngang bằng với Anthony Gordon và Kylian Mbappe). Nhưng giờ đây, sự chú ý của Blaugrana sẽ nhanh chóng chuyển sang cuộc đụng độ vào Chủ nhật này với đối thủ Madrid, khi hai đội đang kém nhau 2 điểm sau 9 trận tại LaLiga.

Rashford chia sẻ với UEFA.com: "Đây có thể là màn trình diễn tốt nhất của tôi với Barca. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng. Tôi thích chơi ở cánh hơn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi dự định sẽ hỗ trợ và làm tốt nhất có thể. Siêu kinh điển là một trận đấu tuyệt vời và đó là lý do tại sao tôi đến đây, cho số trận đấu này. Tôi rất mong chờ trận đấu, hy vọng chúng tôi sẽ thắng".

Rashford cũng kết thúc trận đấu với Olympiacos với tổng số cú sút (4) cao nhất đội, trong khi chỉ Yamal (9) có nhiều pha rê bóng hơn cầu thủ 27 tuổi này (5). Barcelona cũng ghi được sáu bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League lần đầu tiên kể từ khi họ đánh bại Paris Saint-Germain 6-1 vào tháng 3-2017 để lật ngược thế cờ sau trận thua 0-4 ở lượt đi vòng 16 đội (tổng tỷ số 6-5).

Trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ có Bayern Munich (40) ghi được nhiều bàn thắng hơn đội bóng của Flick (33). "Đây là một đội bóng rất tốt để tận hưởng bóng đá. Tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay, đặc biệt là trong hiệp hai," Rashford nói thêm. "Mặc dù rõ ràng là họ gặp khó khăn với 10 người, nhưng chúng tôi đã tận dụng khoảng trống tốt hơn và căn chỉnh thời gian tốt hơn. HLV rất khắt khe với chúng tôi. Cường độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Không chỉ cường độ mà còn cả ý chí ghi bàn; đây là điều chúng tôi cần để đánh bại các đối thủ".

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội bóng rất khó bị đánh bại, nhưng với đội hình này, chúng tôi có rất nhiều bàn thắng đến từ các khu vực khác nhau trên sân. Ghi bàn là điều ít phải lo lắng nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy màn trình diễn hôm nay."

Barcelona đã thắng bốn trận gần nhất trước Madrid trên mọi đấu trường và có cơ hội giành năm chiến thắng liên tiếp lần thứ hai trong lịch sử El Clasico, sau thành tích đạt được từ năm 2008 đến 2010 dưới thời Pep Guardiola.