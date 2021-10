Bộ Công an rà soát tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến việc từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ miền Trung

Ngày 13/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.



Trước đó, C02, Bộ Công an đang xác minh, điều tra vụ việc các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định điều 175 Bộ luật Hình sự và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị rà soát ở các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện trong đợt mưa lũ miền Trung.

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP.HCM).

Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của một số người là nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Bộ Công an cho biết, những cá nhân tố cáo yêu cầu làm rõ chuyện quyên góp tiền từ thiện của một số người là nghệ sĩ. Nhiều người cho biết đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vừa qua. Do thấy việc làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn tố cáo tới công an.