Ra sân trong màu áo Australia, cầu thủ Việt kiều còn nguyên cơ hội lên tuyển Việt Nam

Trận cầu kể trên thuộc loạt trận giao hữu của tuyển Australia chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo. Với phong độ cao trong màu áo CLB nữ Napoli, Alexandra Huynh được HLV Gustavsson ưu ái điền tên vào danh sách thi đấu.



Alexandra Huynh ngồi ghế dự bị và được tung vào sân ở phút 88. Đó cũng là thời điểm tuyển nữ Austrlia bị Đức dẫn tới 4-1. Sau khi hậu vệ Việt kiều này xuất hiện trên sân, mỗi bên ghi thêm một bàn nữa, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-2 dành cho tuyển nữ Đức.



Alexandra Huynh có lần đầu tiên ra sân trong màu áo tuyển Australia

Khi đã đá cho tuyển nữ Australia, liệu Alexandra Huynh còn cơ hội khoác áo tuyển nữ Việt Nam hay không? Câu trả lời là có, vì Australia và Đức chỉ đá giao hữu mà thôi.

Cụ thể, luật FIFA hiện tại quy định như sau: "Player who has already participated in a match (either in full or in part) in an official competition of any category or any type of football for one Association may not play an international match for a representative team of another Association". Tạm dịch: "Cầu thủ đã tham gia vào một trận đấu (một phần hay cả trận) tại một giải đấu chính thức của bất kỳ sự kiện nào, tức là cầu thủ đó đã đại diện cho một đội tuyển thì không được thi đấu cho bất kỳ đội tuyển nào khác".

Theo giải nghĩa của FIFA, trận giao hữu không thuộc giải đấu chính thức: "Friendly matches are therefore not matches in an official competition". Chính vì vậy, Alexandra Huynh vẫn còn nguyên cơ hội thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam.

Trước đây, hậu vệ sinh năm 1994 này từng bày tỏ muốn về quê nhà và khoác lên màu áo đỏ sao vàng: "Tôi biết bản thân tôi rất thích khoác áo ĐT Việt Nam ở cấp độ quốc tế. Tôi nghĩ nếu ĐT Việt Nam có đủ tiềm năng dự World Cup, tôi sẽ rất vinh dự nếu trở thành một phần và giúp ĐTQG thực hiện hóa giấc mơ ấy".