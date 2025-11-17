Các thành viên Mạng lưới nông nghiệp bền vững Việt Nam – Australia thực hiện nghi thức ra mắt. Ảnh: Hà An.

Chiều 14/11, tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức ra mắt Mạng lưới nông nghiệp bền vững Việt Nam – Australia (VASAN). Sự kiện có sự phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM, Đại học Southern Queensland, đại diện các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đánh giá, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi hệ thống lương thực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Australia có thể tiến xa thông qua đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế mạnh mẽ.

Theo PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, sứ mệnh cốt lõi của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM là dẫn dắt nghiên cứu nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam.

Ông cho rằng, VASAN hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh tạo ra nền tảng nghiên cứu khoa học, nhu cầu doanh nghiệp và hợp tác toàn cầu hội tụ để tạo ra các giải pháp thiết thực và có thể nhân rộng.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Tiến.

Trong thời gian đầu, VASAN sẽ có sự tham gia của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và Đại học Southern Queensland, cùng các tổ chức hỗ trợ và một số doanh nghiệp của 2 nước như AgriS, Beanstalk, Orl…

Mục tiêu của VASAN hướng đến các kết quả cụ thể bằng các chương trình nghiên cứu chung về khả năng chống chịu khí hậu, chuyển đổi xanh và sản xuất bền vững. Các bên sẽ xây dựng những mô hình, công nghệ thực tiễn được nông dân và doanh nghiệp áp dụng.

Các đại học tại Việt Nam và Australia sẽ cùng thực hiện những chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo chung và phát triển lực lượng lao động. 2 quốc gia sẽ phát triển các kênh thương mại hóa mạnh hơn, kết nối phòng thí nghiệm với thị trường Việt Nam và Australia.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn đánh giá, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thể hiện hoạt động của VASAN sẽ không chỉ dừng lại ở thảo luận học thuật mà được ứng dụng vào thực tế, giải pháp thương mại hóa, mang lại tác động thiết thực cho nông dân, cộng đồng và doanh nghiệp.

Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Tiến.

GS Ren Yi, Phó Hiệu trưởng, Đại học Southern Queensland đánh giá, đây là một sáng kiến tuyệt vời, một nền tảng được xây dựng bởi 2 trường đại học tại 2 quốc gia, và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Ông mong muốn các đồng nghiệp từ cả Australia và Việt Nam hãy cùng tham gia, đóng góp và chia sẻ để khiến nông nghiệp trở nên hấp dẫn trở lại.