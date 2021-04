Quỵt 362 nghìn đồng tiền taxi, người đàn ông cà khịa cả cảnh sát 113 và cái kết "sấp mặt"

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/4 vừa qua trên phố Hàng Da (Hà Nội) và một phần diễn biến đã được người chứng kiến ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.



Theo diễn biến trong clip, người đàn ông gọi xe taxi chạy từ Hưng Yên lên Hà Nội hết 362 nghìn đồng. Thế nhưng khi tới nơi, người này nhất quyết không chịu chi trả.

Không những thế, ông ta còn cố tình gây sự, thách thức, chửi tài xế taxi. Sau khi 2 chiến sĩ cảnh sát 113 xuất hiện, người đàn ông có dấu hiệu không được tỉnh táo bắt đầu nhẹ giọng rồi quay sang "xin" số tiền đã đi.

Sự việc cứ thế kéo tới cho tới khi công an phương xuất hiện. Khi làm việc với công an, người này lại còn tỏ thái độ, quát mắng cảnh sát 113 và bị chiến sĩ này khống chế, quật ngã xuống đường. Cuối cùng, người này đã bị giải lên công an phương làm việc.