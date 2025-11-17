Quyết liệt chống Nga nhưng quốc gia EU vẫn phải chi 700 triệu USD ‘nhờ cậy’ Moscow một việc mà không nước nào làm được

Pháp vẫn đang chuyển uranium tái xử lý sang Nga để tiếp tục chế biến nhằm tái sử dụng trong sản xuất điện hạt nhân bất chấp xung đột Nga – Ukraine, nhóm vận động môi trường Greenpeace cho biết.

Greenpeace cho biết các thành viên của nhóm đã ghi lại cảnh khoảng 10 container dán nhãn phóng xạ được bốc lên một tàu chở hàng tại cảng Dunkirk ngày 15/11. Con tàu mang cờ Panama, có tên Mikhail Dudin, thường xuyên vận chuyển uranium tự nhiên hoặc uranium làm giàu từ Pháp sang Saint Petersburg.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong 3 năm Greenpeace ghi nhận lô hàng uranium tái xử lý được đưa lên tàu.

Greenpeace cho rằng dù hoạt động thương mại này là hợp pháp nhưng nó vẫn “không thể chấp nhận” được trong bối cảnh phương Tây đang siết lệnh trừng phạt Moscow vì xung đột với Ukraine.

Pauline Boyer, phụ trách chiến dịch hạt nhân của Greenpeace Pháp, kêu gọi Paris chấm dứt hợp đồng với tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom (Nga).

Năm 2018, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp EDF đã ký hợp đồng 600 triệu euro (700 triệu USD) với Tenex, công ty con của Rosatom, để tái chế uranium. Các hoạt động này không nằm trong diện trừng phạt quốc tế.

Rosatom hiện vận hành cơ sở duy nhất trên thế giới có thể thực hiện các bước quan trọng trong quy trình chuyển đổi uranium tái xử lý thành uranium tái xử lý làm giàu. Cơ sở này nằm tại Seversk, Siberia.

Uranium đã qua sử dụng có thể được tái xử lý và làm giàu lại để tái sử dụng. Khi giá uranium trên thị trường quốc tế tăng, việc tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng trở thành giải pháp tiết kiệm hơn đối với các công ty năng lượng.

Theo Greenpeace, chỉ khoảng 10% lượng uranium tái làm giàu mà Nga đưa trở lại Pháp được EDF sử dụng tại nhà máy Cruas ở miền Nam nước Pháp. Đây là cơ sở duy nhất trong nước có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Pháp từng yêu cầu EDF dừng giao dịch uranium với Rosatom năm 2022, sau khi Greenpeace công bố các hợp đồng ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đến tháng 3/2024, Paris cho biết đang “nghiêm túc” xem xét xây dựng cơ sở riêng để sản xuất uranium tái xử lý làm giàu.

Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn, Pháp tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đồng minh kiên định nhất của Kiev, đồng thời là nước chống Nga quyết liệt nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Tham khảo: France 24h﻿