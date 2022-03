Quyết lấy lại ngôi vô địch thế giới, võ sĩ gốc Việt chốt ngày "đại chiến" cao thủ Ukraine

Vào ngày 11/3 tới, sự kiện số 196 của ONE Championship mang tên ONE Championship: Lights Out sẽ được diễn ra tại Singapore. Góp mặt tại sự kiện này có 2 võ sĩ MMA (võ thuật tự do tổng hợp) gốc Việt là Thành Lê và Martin Nguyễn.

Kể từ khi mất đai vô địch thế giới Hạng lông vào chính tay Thành Lê, phong độ của Martin Nguyễn suy giảm đáng kể. Ở trận đấu gần nhất, Martin Nguyễn đã để thua trước Kim Jae-woong của Hàn Quốc.

Trở lại với ONE Championship lần này, Martin Nguyễn rất khát khao cắt đứt chuỗi thành tích đáng buồn và lấy lại vị thế trong làng MMA quốc tế, tạo tiền đề hướng tới đai vô địch. Thời gian qua, võ sĩ gốc Việt đã tập luyện rất chăm chỉ nhằm đạt được trạng thái tốt nhất cho cuộc tỉ thí.

Martin Nguyễn sẵn sàng tỉ thí với Kiril Gorobets

Đối thủ của Martin Nguyễn là võ sĩ Kiril Gorobets đến từ Ukraine. Kiril Gorobets sở hữu thành tích ấn tượng 11 thắng 1 thua trong các trận đấu chuyên nghiệp. So với Martin Nguyễn, Gorobets có lợi thế về tuổi tác (trẻ hơn 4 tuổi) và chiều cao.

Trong khi Martin Nguyễn đang nỗ lực để trở lại thì Thành Lê sẽ có trận đấu bảo vệ chiếc đai vô địch trước võ sĩ người Mỹ Garry Tonon.

Thành Lê (trái) bị đánh giá thấp hơn trong trận đấu với Garry Tonon

Thử thách dành cho Thành Lê là không hề đơn giản, bởi Garry Tonon đang nắm trong tay thành tích toàn thắng. Được mệnh là "Sát thủ sư tử", Garry Tonon có lối đánh rất quyết liệt. Trước khi gia nhập làng MMA, tay đấm này từng trải qua nhiều năm chinh chiến tại các giải đấu jiu-jitsu và đoạt được nhiều huy chương vàng.

Trên BXH MMA thế giới dành cho các võ sĩ Hạng lông, Thành Lê vẫn đang giữ vị trí cao nhất. Martin Nguyễn đứng thứ tư trong khi Garry Tonon có mặt ở vị trí thứ ba.





