Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao: Dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam

Trở lại Quảng Trị, quê hương nơi cha mình sinh ra và lớn lên, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao không giấu được xúc động khi nhiều lần nhắc về nguồn cội Việt Nam. Ông khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính quân nhân mất tích và liệt sĩ, góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh sau hơn nửa thế kỷ.

“Trái tim thuộc về nước Mỹ, dòng máu thuộc về Việt Nam”

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26), ngày 23/6, ông Hùng Cao dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam, Mỹ và các nước đối tác đến thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh (Quảng Trị).

Ông Hùng Cao dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh (Quảng Trị).

Tại đây, vị Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ trực tiếp nghe báo cáo quá trình tìm kiếm, khảo sát khu vực khai quật và tham gia sàng lọc đất cùng lực lượng chức năng để tìm kiếm các di vật, hài cốt.

Trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề chuyến thăm, ông Hùng Cao nhiều lần nhắc đến nguồn gốc Việt Nam của mình với niềm tự hào đặc biệt. “Tôi là người Mỹ, nhưng tôi là người Mỹ gốc Việt. Trái tim tôi thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam ” - ông Hùng Cao chia sẻ.

Ông cho biết chuyến công tác lần này mang ý nghĩa rất riêng, bởi đây không chỉ là nhiệm vụ trên cương vị người đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn. Quảng Trị chính là nơi cha ông sinh ra và lớn lên trước khi gia đình sang Mỹ định cư.

Theo ông Hùng Cao, sau hơn 50 năm chiến tranh kết thúc, đã đến lúc hai dân tộc cùng hướng về tương lai bằng những hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn mất mát cho các gia đình ở cả hai phía.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ trực tiếp nghe báo cáo quá trình tìm kiếm, khảo sát khu vực khai quật.

Gửi thông điệp tới cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như người dân Mỹ, ông cho rằng, quá khứ cần được nhìn nhận với sự tôn trọng nhưng không nên trở thành rào cản cho tương lai.

“Việt Nam là một đất nước có tiềm năng rất lớn, có nhiều đóng góp quan trọng đối với khu vực và thế giới. Đây là thời điểm để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn” - ông nói.

Cam kết tiếp tục tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ và liệt sĩ Việt Nam

Ông Hùng Cao cho biết công tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh là một trong những nội dung đã được trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp trước đó.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ tham gia sàng lọc đất cùng lực lượng chức năng để tìm kiếm các di vật, hài cốt.

Theo ông, Mỹ và Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, giám định ADN, xác định danh tính và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích cũng như hỗ trợ xác định danh tính các liệt sĩ Việt Nam.

“Khi tìm thấy hài cốt, các bên sẽ tiến hành giám định ADN để xác định danh tính và trao trả cho thân nhân. Đây là công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cả hai nước” - ông Hùng Cao nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ đánh giá, việc khắc phục hậu quả chiến tranh đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển ngày càng thực chất và bền vững.

Hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực trong rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, cũng như ứng dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính liệt sĩ và quân nhân mất tích.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ đánh giá, việc khắc phục hậu quả chiến tranh đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển ngày càng thực chất và bền vững.

Bên cạnh đó, ông Hùng Cao cũng đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương trong thúc đẩy hợp tác nhân đạo, y tế và nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn giữa các quốc gia đối tác.

Trước đó, tối 22/6, ông Hùng Cao tham dự lễ khai mạc PP-PF 26 tại Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên hai chương trình hợp tác nhân đạo quy mô lớn của Mỹ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam, với khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Mỹ tham gia triển khai 25 hoạt động trên các lĩnh vực y tế, nhân đạo, xử lý bom mìn, xây dựng công trình và giao lưu cộng đồng.