Quý ông tuổi Ngọ và cuộc hôn nhân "ngược chuẩn": Không làm gì nên cũng không để vợ với mẹ phải làm gì!

Có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những quy tắc rất khác số đông: Không phải chia việc nhà, không phải tranh luận chuyện Tết nội – Tết ngoại, cũng không đặt nặng chuyện "làm dâu cho tròn".

Với Phạm Tùng (36 tuổi, Hà Nội) hôn nhân lại khởi đầu bằng một suy nghĩ khiến nhiều người bất ngờ: Đàn ông không cần chứng minh mình thương vợ bằng việc lao vào bếp núc và phụ nữ cũng không cần hy sinh bản thân để được gọi là người vợ tốt.

Ba năm sau ngày cưới, cách sống ấy không khiến gia đình họ lỏng lẻo như nhiều người lo ngại. Ngược lại, nó trở thành thứ "luật ngầm" khiến Hải Âu, vợ anh cảm thấy mình được bảo vệ và tôn trọng theo một cách rất hiện đại.

Người đàn ông không coi việc nhà là thước đo tình yêu

Hải Âu và Phạm Tùng quen nhau không phải kiểu tình yêu bùng nổ, mà là mối quan hệ phát triển chậm rãi, đủ lâu để cả hai hiểu rõ quan điểm sống của đối phương trước khi quyết định kết hôn.

Ngay năm đầu tiên sau cưới, họ đã khiến cả hai bên gia đình bất ngờ khi chọn đi trăng mật nước ngoài đúng mùng Một Tết. Hải Âu là dâu mới nhưng chính cô cũng bất ngờ vì nhà chồng không đặt nặng lễ nghi, ủng hộ kế hoạch đi chơi của con cái.

Phạm Tùng chia sẻ rằng anh không muốn Tết trở thành áp lực đối với phụ nữ. Anh nhìn nhận vai trò người chồng theo một cách khá thẳng thắn.

"Tôi không nghĩ đàn ông phải lao vào rửa bát, nấu cơm hay dọn dẹp mới là người chồng điểm 10. Tôi không biết làm thì tôi cũng không bắt vợ làm. Nếu vợ thích thì làm, không thích thì đã có người hỗ trợ. Thời gian đó nên dành cho việc nghỉ ngơi, làm đẹp, chăm con hoặc tận hưởng cuộc sống".

Quan điểm ấy ban đầu khiến nhiều người cho rằng anh đang "nuông chiều" vợ quá mức. Nhưng với Phạm Tùng, đó đơn giản là cách anh nhìn nhận giá trị lao động và sức khỏe tinh thần của người phụ nữ.

Gia đình anh cũng có một quy tắc rất riêng. Mọi nghi lễ Tết đều được giữ ở mức tối giản nhưng thành tâm. Việc bếp núc, dọn dẹp không bắt buộc phụ nữ phải tự tay làm hết: Mẹ anh không phải làm và đương nhiên vợ anh cũng không phải làm. Ai có thể làm thì làm, không thì thuê người, miễn là mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và nằm trong kiểm soát.

"Mẹ tôi luôn nói Tết là để vui chứ không phải để phụ nữ kiệt sức" , anh kể.

Câu chuyện chiếc xe quà và người chồng khiến cả họ nhà vợ bất ngờ

Nếu như quan điểm sống của Phạm Tùng khiến nhiều người chú ý, thì câu chuyện xảy ra vào năm thứ hai hôn nhân lại khiến Hải Âu nhớ mãi.

Năm đó cô sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Quá trình hồi phục kéo dài khiến cô gần như không thể di chuyển xa, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên sau khi lấy chồng, cô không thể về quê Nghệ An ăn Tết.

"Tôi buồn lắm. Phụ nữ sau sinh tâm lý dễ tủi thân, chỉ cần nghĩ đến việc Tết không được về nhà là đã thấy hụt hẫng rồi", Hải Âu tâm sự.

Trong khi cô còn đang vật lộn với việc hồi phục sức khỏe và chăm con nhỏ, Phạm Tùng âm thầm chuẩn bị một chuyến đi khiến cô bất ngờ. Anh quyết định một mình về quê vợ, mang theo cả một xe quà lớn biếu họ hàng nhà vợ, không thiếu 1 nhà nào.

"Ở Hà Nội, anh gần như không phải làm việc nhà vì có người hỗ trợ. Vậy mà về quê vợ, anh xắn tay làm đủ thứ. Từ dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ, đến đi thăm từng nhà họ hàng. Cả nhà tôi ai cũng bất ngờ", cô nhớ lại.

Một buổi chiều, khi Hải Âu vẫn còn đau vì vết mổ, điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia là mẹ cô từ Nghệ An gọi ra, vừa cười vừa trách yêu: "Mẹ tôi nói đùa là đuổi con rể về sớm nhưng anh ấy nhất quyết không về, lo toan sắm sửa xong cho nhà vợ mới yên tâm về Hà Nội".

Phạm Tùng khi đó chỉ nói rằng anh muốn hoàn thành mọi thứ thật trọn vẹn rồi mới quay lại Hà Nội. "Anh bảo đã về thì phải về cho đàng hoàng, không thể qua loa. Nghe vậy tôi vừa thương vừa xúc động" , Hải Âu nói.

Với bà mẹ bỉm mới sinh, hành động ấy giống như cách chồng cô âm thầm gánh giúp phần cảm xúc mà cô không thể tự mình thực hiện trong giai đoạn nhạy cảm nhất.

Người phụ nữ không coi Tết là cuộc "cân bằng nghĩa vụ"

Nếu Phạm Tùng có cách nhìn khác về vai trò người chồng, thì Hải Âu cũng mang đến một góc nhìn rất riêng về vai trò làm dâu.

Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình chưa bao giờ nghĩ Tết phải chia đều giữa nội và ngoại như một nghĩa vụ bắt buộc.

"Tôi nói rõ với chồng từ đầu là tôi không có nhu cầu phải về ngoại ăn Tết. Bố mẹ tôi cũng không đặt nặng chuyện đó. Với gia đình tôi, chỉ cần con cái bình an, có thể mùng Ba, mùng Bốn hay sau đó về là được. Thế nên nhà tôi không căng thẳng chuyện vùng lên hay đòi quyền lợi mỗi dịp Tết đến".

Suy nghĩ ấy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng Hải Âu cho rằng sự thoải mái trong hôn nhân bắt đầu từ việc không ép bản thân phải làm tròn vai theo khuôn mẫu.

Cô cũng thừa nhận mình là người thích cuộc sống gia đình nhưng không muốn bị ràng buộc bởi những chuẩn mực khiến phụ nữ dễ kiệt sức.

"Tôi nghĩ phụ nữ hạnh phúc khi họ được lựa chọn cách sống phù hợp với mình, không phải vì sợ bị đánh giá".

Hôn nhân không phải cuộc thi ai hy sinh nhiều hơn

Ba năm hôn nhân của Hải Âu và Phạm Tùng không phải câu chuyện hoàn hảo nhưng lại là minh chứng cho một cách sống đang ngày càng phổ biến trong các gia đình trẻ.

Họ không cố gắng chứng minh ai đảm đang hơn, cũng không đặt nặng chuyện phân chia vai trò theo giới tính. Thay vào đó, họ chọn cách tôn trọng năng lực, sở thích và cảm xúc của nhau.

Phạm Tùng nói rằng điều khiến anh tự hào nhất không phải là mình làm được bao nhiêu việc cho gia đình, mà là việc anh có thể giúp vợ cảm thấy được sống đúng với con người cô.

Hải Âu và mẹ chồng

"Hôn nhân không phải là nơi để chứng minh ai hy sinh nhiều hơn. Nó là nơi mỗi người cảm thấy nhẹ lòng khi trở về".

Còn với Hải Âu, điều khiến cô yên tâm nhất không phải là việc chồng làm thay mình bao nhiêu việc, mà là cảm giác luôn có người đứng phía sau để san sẻ những áp lực vô hình mà phụ nữ thường phải gánh.

Trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ đang tìm cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, câu chuyện của "quý ông tuổi Ngọ" và người vợ của mình cho thấy một hướng đi khác: Hôn nhân không cần phải giống bất kỳ khuôn mẫu nào, miễn là hai người tìm được cách khiến nhau cảm thấy bình yên.

Và đôi khi, sự hiện đại trong hôn nhân không nằm ở việc phá bỏ truyền thống, mà nằm ở việc giữ lại những giá trị cốt lõi nhưng cho phép mỗi người được sống theo cách họ cảm thấy hạnh phúc nhất.