"Quỷ đỏ" rực sáng xuất thần, "Thiên thanh" đăng quang bằng bi kịch tột độ mang tên Southgate

1 phút 57 giây. Bóng lăn trên Wembley. Xuất phát từ đường phát động phản công của Harry Kane, bóng được Trippier treo vào từ cánh phải. Hàng thủ Italia và thủ thành Donnarumma sững sờ khi tất cả chỉ chú ý đến Harry Kane, mà "bỏ quên" một cái bóng áo trắng lặng lẽ băng lên từ biên trái. Không cần đến chạm thứ hai, "Quỷ đỏ" Luke Shaw tung ngay cú sút bóng sống.

Bóng đập đất trước khi đi vào góc gần khung thành Italia, khiến thủ thành Donnarumma phải đứng chôn chân. Đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước từ ngay phút thứ hai, và hậu vệ Man United - Luke Shaw, đi vào lịch sử với bàn thắng sớm nhất ở các vòng chung kết giải đấu này, đồng thời nâng thành tích của chính mình lên 3 kiến tạo và 1 bàn thắng ở EURO 2020.

"Luke Shaw đã chọn khoảnh khắc tuyệt vời để ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển Anh. Sân Wembley đã thực sự bùng nổ", phóng viên Simon Hart cho biết.



Quả tình, cả Wembley như nổ tung với khoảnh khắc bùng nổ của Luke Shaw. Một khởi đầu "như mơ" cho Tam Sư ở trận chung kết lịch sử, trước ngưỡng cửa lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường EURO.

65 phút sau bàn thắng mà Luke Shaw ghi được vào lưới thủ thành Donnarumma, Italia được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Domenico Berardi treo bóng vào. Cả hàng thủ của tuyển Anh dường như dừng cả lại, để cho mỗi thủ thành Pickford làm việc, nhào người hất bóng sau cú đánh đầu của Marco Verratti vào cột dọc.

Nhưng thêm lần nữa, cả hàng thủ đội tuyển Anh như bất động, để Bonucci "từ dưới đất chui lên" tung cú cút cận thành tung lưới. Thủ thành Pickford bất lực, cả Wembley sững sờ. Italia đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau 65 phút trở lại với hình ảnh của chính mình ở EURO lần này, với lối chơi tấn công miệt mài, thay cho hình ảnh "nhún nhường" như trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Bàn thắng của Bonucci khá bất ngờ, xuất phát từ một pha bóng cố định - điểm mạnh của người Anh, song nó là sự đền đáp xứng đáng cho lối chơi tận hiến của Italia VCK EURO lần này, cũng như ở trận đấu này. Trước bàn thắng gỡ hòa, họ có đến hai tình huống cực kỳ nguy hiểm, suýt thành bàn, là cú sút của Insigne và cú ra chân hiểm hóc của Chiesa vào góc xa, khiến thủ thành Pickford phải bay người xuất thần cứu thua.

Khoảnh khắc của Luke Shaw là cực kỳ đáng nhớ, làm bừng sáng Wembley. Song công bằng mà nói, Italia mới là đội bóng xứng đáng, với tỷ lệ kiểm soát bóng luôn nằm ở mức 67%.

"Một khoảnh khắc có thể quyết định trận chung kết. Cầu thủ hai đội đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời cho đến nay. Họ cần quyết tâm tìm cách vượt qua những thời khắc cuối cùng. Những sự thay đổi là cần thiết để duy trì cường độ triển khai bóng và tìm ra một số phương án mới để tiếp cận khung thành", cựu danh thủ Gianluca Zambrotta nhận định.



Với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Anh, Bonucci nối gót Luke Shaw đi vào lịch sử các VCK EURO với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở đấu trường này.

Trận đấu được kéo sang hiệp phụ với sự lo lắng tột cùng của các cổ động viên đội tuyển Anh có mặt trên khán đài sân Wembley. Trước một đội tuyển Italia bùng nổ, Tam Sư chỉ còn biết phòng ngự co cụm, trong khi đó hi vọng vào thêm một khoảnh khắc xuất thần nữa như của "Quỷ đỏ" Luke Shaw. 55 năm chờ đợi tính từ chức vô địch World Cup 1966, người Anh giờ đây đang cầu nguyện vào sự may mắn.

Sau sự thay đổi người thứ năm bên phía Italia, đưa Manuel Locatelli vào thay Verratti ở phút thứ 96, HLV Southgate tung cầu thủ khoác áo số 7 - Jack Grealish, và sân ở phút thứ 99, và lập tức có được những pha khuấy đảo khung thành của Donnarumma, song Italia cũng có "câu trả lời" với pha chạm bóng ở cự ly gần của Bernardeschi, khiến Pickford phải thêm lần trổ tài ngay trước khi hiệp phụ đầu tiên kết thúc.

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu bằng liên tiếp những pha vây hãm khung thành của đội tuyển Anh. Dường như đội bóng chủ nhà không muốn phải thử thách tâm lý bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Song cả Jack Grealish lẫn Sterling đều bất lực trước hàng thủ tập trung đông đảo trong vòng cấm địa của Italia.

Hai hiệp phụ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Loạt luân lưu định đoạt chức vô địch EURO 2020 được bắt đầu ngay sau khi HLV Southgate tung thầm 2 cầu thủ "Quỷ đỏ" vào sân cho loạt 11m cân não, là Rashford và Sancho.

Ở loạt sút thứ hai, trong khi Andrea Belotti không hạ gục nổi Pickford, thì Harry Maguire kết thúc cực kỳ hiểm hóc vào góc chết, đưa tuyển Anh vượt lên.

Nhưng ở loạt sút thứ ba, Rashford - người được tung vào sân chỉ để đá luân lưu, lại khiến người hâm mộ đội tuyển Anh thất vọng với cú sút 11m trúng cột dọc.

Đến loạt thứ ba, lại là một "Quỷ đỏ" được đưa vào sân chỉ để sút 11m - Sancho, bước lên và bị thủ thành Donnarumma bắt bài. Cú sút không thành công ấy của Sancho tưởng chừng đã ném đi giấc mơ của người Anh khi Italia chỉ cần sút thành công cú 11m tiếp theo, là đủ để dìm người Anh vào nỗi thất vọng tận cùng.

Jorginho sút không thành công quả luân lưu thứ 5 của đội tuyển Italia, nhưng ở cú sút quyết định, đến lượt Saka sút không thành công, chính thức "giết" tuyển Anh trên chấm 11m. Cả Wembley cay đắng nhìn đội bóng áo thiên thanh đăng quang trên "thánh địa" của người Anh.

Còn cay đắng nào bằng!

Tỷ số: Italia 1-1 Anh (luân lưu 3-2)

Đội hình thi đấu

Italia: Gianluigi Donnarumma, Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella (Bryan Cristante 54'), Jorginho, Marco Verratti (Manuel Locatelli 96', Federico Chiesa (Bernardeschi 86'), Ciro Immobile (Domenico Berardi 55'), Lorenzo Insigne (Andrea Belotti 91')



Anh: Jordan Pickford, Kyle Walker (Sancho 120'), John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice (Henderson 74' - Rashford 120), Kieran Trippier (Bukayo Saka 70'), Mason Mount (Jack Grealish 99'), Raheem Sterling, Harry Kane

Ghi bàn



Italia: Bonucci (67')

Anh: Luke Shaw (2')