Quy định mới về thời hạn cấp sổ đỏ lần đầu người dân cần biết

Quyết định số 3380 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ này, thời hạn giải quyết cấp sổ đỏ lần đầu đã được quy định cụ thể và chặt chẽ hơn.

Cụ thể, tại tiết 7 tiểu mục A Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu được chia theo từng trường hợp như sau:

Không quá 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, thời gian thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là 17 ngày làm việc, còn việc cấp Giấy chứng nhận được giới hạn trong 3 ngày làm việc.

Đối với các khu vực có điều kiện đặc thù, thời hạn giải quyết được kéo dài hơn để phù hợp với thực tế:

Không quá 27 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu tại các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại các khu vực trên.

Các mốc thời gian nêu trên không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian các cơ quan liên quan trao đổi, xác minh thông tin, hoặc thời gian nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.

Quy định mới này giúp làm rõ trách nhiệm và tiến độ giải quyết hồ sơ của cơ quan quản lý đất đai, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những người thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu.