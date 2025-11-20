HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quốc hội Ukraine bãi nhiệm hai bộ trưởng giữa bê bối tham nhũng chấn động

Minh Hạnh |

Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm các bộ trưởng năng lượng và tư pháp, sau khi một cuộc điều tra tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng “châm ngòi” cho khủng hoảng chính trị thời chiến lớn nhất của nước này.

Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025, và Bộ trưởng Năng lượng hiện tại Svitlana Hrynchuk đều đã từ chức trước đó, dưới áp lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cả hai bộ trưởng đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trước khi hai bộ trưởng bị bãi nhiệm, một cựu Phó Thủ tướng Ukraine là ông Oleksii Chernyshov đã bị bắt giữ.

Quốc hội Ukraine bãi nhiệm hai bộ trưởng giữa bê bối tham nhũng chấn động- Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk. (Ảnh: Pravda)

Quốc hội Ukraine bãi nhiệm hai bộ trưởng giữa bê bối tham nhũng chấn động- Ảnh 2.

Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko. (Ảnh: Pravda)

Cuộc điều tra về một kế hoạch được cho là trị giá 100 triệu USD nhằm kiểm soát các hợp đồng tại cơ quan hạt nhân nhà nước đã khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng đối với giới lãnh đạo Ukraine, trong bối cảnh người dân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện khi mùa đông đến gần.

Nghi phạm chính trong cuộc điều tra là Timur Mindich - một đối tác thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngoài ra còn một số quan chức khác.

Phe đối lập đã kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn sau khi tin tức về cuộc điều tra khiến chính trường Ukraine “rung chuyển”. Các biện pháp này bao gồm cải tổ toàn diện chính phủ và sa thải chánh văn phòng đầy quyền lực của ông Zelensky.

