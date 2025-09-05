Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Tối 4/9, ông Thaksin đã rời khỏi Thái Lan bằng chuyên cơ riêng, trong bối cảnh đảng cầm quyền Pheu Thai được gia tộc Shinawatra hậu thuẫn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cựu thủ tướng cho biết ông đến Dubai để kiểm tra sức khỏe, và sẽ về nước vào ngày 8/9. Trước đó, ông từng sống lưu vong ở Dubai suốt nhiều năm để tránh án tù vì tội lạm dụng quyền lực khi còn là thủ tướng.

Ông Thaksin đã có màn trở về hoành tráng trước đám đông reo hò vào năm 2023 để chấp hành bản án 8 năm tù. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của một bệnh viện vì lý do y tế.

Ông Thaksin sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tòa án Tối cao sẽ quyết định vào ngày 9/9 xem liệu thời gian nằm viện của ông có được tính là thời gian đã thụ án hay không, nếu không, tòa có thể đưa ông trở lại nhà tù.

Sự ra đi bất ngờ của ông Thaksin, người sáng lập đảng Pheu Thai, diễn ra sáu ngày sau khi tòa án sa thải con gái ông - bà Paetongtarn Shinawatra - khỏi chức thủ tướng vì vi phạm đạo đức, kích hoạt cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng đối đầu.

Pheu Thai, đảng dân túy đã giành chiến thắng trong 5 trong số 6 cuộc bầu cử gần đây, đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn thách thức từ đối tác liên minh cũ là đảng Bhumjaithai.

Tình hình bất ổn đã đưa lãnh đạo đảng Bhumjaithai - Anutin Charnvirakul - lên vị trí dẫn đầu trước cuộc bỏ phiếu ngày 5/9 tại Quốc hội. Trong đó, ông cần sự ủng hộ của hơn một nửa số nghị sĩ Hạ viện để trở thành thủ tướng.

Liên minh của ông có 146 nghị sĩ, và với việc Đảng Nhân dân cam kết dành cho ông 143 phiếu bầu, Anutin có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng 247 phiếu cần thiết để đắc cử.

Sau nỗ lực giải tán Hạ viện bất thành nhằm ngăn cản ông Anutin, đảng Pheu Thai đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng khác nhằm làm suy yếu liên minh của ông hôm 4/9, tuyên bố sẽ đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp 77 tuổi Chaikasem Nitisiri ra tranh cử thủ tướng, với lời hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm ngay lập tức nếu đắc cử.

Nhưng với sự ra đi đột ngột của ông Thaksin trong bối cảnh đảng Pheu Thai gặp khủng hoảng, cơ hội để một chính trị gia không mấy nổi tiếng như ông Chaikasem kế nhiệm ngày càng trở nên mong manh.

Wanwichit Boonprong, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Rangsit, cho biết ông Anutin đã qua mặt đảng Pheu Thai của ông Thaksin bằng cách đạt được thỏa thuận với phe đối lập.

"Tôi khá tự tin rằng ông Anutin sẽ được bầu làm thủ tướng tiếp theo", ông nói.