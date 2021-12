Quốc gia hàng đầu về phát minh y học nhưng số ca tử vong do COVID-19 lại cao nhất thế giới

Theo thống kê của Reuters, con số tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã đạt tới 800.000 ca vào chủ nhật vừa qua. Con số tử vong này còn cao hơn cả tổng số cư dân của bang Bắc Dakota.

Quốc gia này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát các ca nhiễm mới do người dân sẽ ở trong nhà nhiều hơn trong thời tiết lạnh giá và sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron.

Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về những phát minh y học.

Ngay cả khi vaccine được tiêm miễn phí khắp đất nước thì số người Mỹ thiệt mạng do COVID-19 trong năm nay vẫn cao hơn hẳn so với năm 2020. Nguyên nhân là do biến thể Delta rất dễ lây lan và vẫn có một bộ phận người dân từ chối tiêm chủng.

Tính từ đầu năm nay, đã có hơn 450.000 người Mỹ chết sau khi nhiễm COVID-19, tăng 57% so với tổng số ca tử vong được thống kê kể từ đầu đại dịch.

Các chuyên gia y tế cho biết các ca tử vong chủ yếu là những người chưa tiêm chủng. Và thực tế là số ca tử vong tăng cao bất chấp những tiến bộ trong chăm sóc bệnh nhân COVID và các phương pháp điều trị mới như kháng thể đơn dòng.



Lá cờ trắng tưởng niệm những người tử vong do COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Roberto Schmidt

Theo phân tích của Reuters, số ca tử vong ở Mỹ tăng từ 600.000 lên 700.000 ca trong 111 ngày và 100.000 ca tiếp theo xảy ra chỉ trong đúng 73 ngày.

Cũng theo phân tích của Reuters, các quốc gia khác có số ca tử vong thấp hơn nhiều trong vòng 11 tháng qua. Tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/11, trong số các cường quốc kinh tế thuộc nhóm G7, Mỹ đứng đầu bảng về tỷ lệ tử vong do COVID-19. Con số này cao gấp 3 lần so với nước láng giềng Canada và gấp 11 lần so với Nhật Bản.

Nếu so sánh với Liên minh Châu Âu, số ca tử vong bình quân do COVID-19 ở Mỹ cao gấp 1,3 lần so với toàn khối (theo báo cáo vào tháng 11/2021).

Tính ở thời điểm hiện tại, Mỹ đang có tổng số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ. Dân số Mỹ chỉ chiếm 4% dân số toàn cầu nhưng số ca tử vong do COVID-19 lại chiếm tới 14% toàn cầu. Số ca nhiễm của Mỹ cũng chiếm 19% số ca toàn thế giới.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ trung bình khoảng 120.000 ca/ngày và tập trung chủ yếu ở Michigan. Theo Hiệp hội Y tế và Bệnh viện Michigan (MHA), chưa bao giờ các bệnh viện ở đây lại có số bệnh nhân COVID-19 cao kỷ lục tới vậy và đặc biệt 3/4 số bệnh nhân là những người chưa được tiêm chủng.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang đánh giá tác động của biến thể mới Omicron và xem xét liệu vaccine có thể bảo vệ cơ thể chống lại nó hay không.

Hãy cùng nhau hành động

Biến thể Delta vẫn đang thống trị nước Mỹ. Trong số 10 bang có số ca tử vong cao nhất 11 tháng vừa qua thì có tới 8 bang nằm ở khu vực phía nam của đất nước, đó là Alabama, Georgia, Florida, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Nam Carolina và Tây Virginia.

Theo thống kê, 60% dân số Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Những lo sợ về biến thể mới đã khiến số người dân Mỹ đi tiêm mũi vaccine thứ 3 cao kỷ lục, trung bình khoảng 1 triệu người/ngày (thống kê trong tuần trước). Đây là con số cao nhất kể từ khi các cơ quan quản lý chấp thuận tiêm mũi tăng cường.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tiến sĩ Rochelle Walensky đã phát biểu trong cuộc họp của Nhà Trắng vào 07/12 rằng: "Chúng ta phải cùng nhau hành động ngay lúc này để giải quyết vấn đề đang tồn tại trước mắt đó là sự bùng phát của các ca nhiễm biến thể Delta và có thể là Omicron trong thời gian tới".

(Tổng hợp: Reuters, The New York Times, Cato Institute )

