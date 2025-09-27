Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’

Bulgaria sẽ ngừng trung chuyển khí đốt Nga theo hợp đồng ngắn hạn từ năm 2026 theo kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov nói với hãng tin BTA.

Ban đầu, EU dự kiến dừng nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027, khép lại nhiều thập kỷ phụ thuộc vào nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu. Tuy nhiên, tuần trước, quan chức EU cho biết khối này đang tìm cách đẩy nhanh thời hạn sớm 1 năm. Đề xuất mới vẫn cần sự nhất trí của toàn bộ thành viên EU. Hungary và Slovakia đã tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng Nga.

BTA dẫn lời ông Zhelyazkov phát biểu ngày 24/9 cho biết: “Là thành viên EU, chúng tôi sẽ ngừng các hợp đồng sử dụng hoặc trung chuyển khí đốt Nga, trong ngắn hạn là 2026 và trong dài hạn là 2028”.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Zhecho Stankov cho biết việc cắt nhập khẩu khí đốt Nga “mang lại tiềm năng lớn để Bulgaria trở thành trung tâm trung chuyển khí đốt từ các cảng LNG của Mỹ”.

“Tính đến ngày hôm qua, chúng tôi đã xác nhận 2 đợt giao hàng vào tháng 11 và 12 xuất phát từ các cảng LNG của Mỹ, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp Bulgaria”, ông Stankov nói.

Từng phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt Nga đến năm 2022, Bulgaria đang đa dạng hóa nguồn cung, thay thế bằng khí đốt Azerbaijan và LNG từ Hy Lạp.

Bulgaria vẫn tiếp tục trung chuyển một lượng lớn khí đốt Nga đến Serbia và Hungary thông qua đường ống BalkanStream, một phần của TurkStream, bất chấp các biện pháp trừng phạt của EU, nhờ vào các khoản miễn trừ đặc biệt cho hoạt động trung chuyển.

Đường ống dẫn khí qua Bulgaria, với công suất 15,75 tỉ m3, hiện là tuyến đường duy nhất vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu, đến Serbia, Romania, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Hungary. Sau khi khí đốt Nga dừng trung chuyển qua Ukraina từ đầu năm nay, tuyến đường ống này đã bắt đầu tiếp nhận thêm khí đốt.

Dù Bulgaria không mua khí đốt Nga để phục vụ nhu cầu trong nước nhưng nước này vẫn có doanh thu đáng kể từ hoạt động trung chuyển. Theo dữ liệu từ Hội đồng Đối ngoại châu Âu, khoảng 15 tỉ m3 khí đốt đi qua đường ống này trong năm 2024.

Nghiên cứu của Euractiv cho thấy, kể từ khi bắt đầu hoạt động, BalkanStream đã thu được 1,7 tỉ leva (hơn 1 tỷ USD) cho hoạt động vận chuyển.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria cam kết vẫn là đối tác trung chuyển đáng tin cậy cho Hungary. Trong khi đó, Slovakia khẳng định sẵn sàng thảo luận nhưng phản đối áp lực cắt giảm nhập khẩu năng lượng Nga.

Tham khảo: Reuters﻿