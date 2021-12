Phỏng vấn nóng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từ Tây Ban Nha: Danh dự này thuộc về tất cả mọi người

Tối ngày 23/12 (giờ Việt Nam), anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất sắc phá kỷ lục thế giới của chính mình khi đi chống đầu leo 100 bậc thang nhà thờ Girona trong 53 giây. Sự kiện nhận được sự quan tâm của các quan chức nhà thờ và chính quyền thành phố Girona, Tây Ban Nha và báo chí quốc tế.

Trong đó, nhiều kiều bào đã đi từ Barcelona đến ủng hộ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, khá đông khán giả Tây Ban Nha đến chứng kiến và cổ vũ hai nghệ sĩ Việt xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập kỷ lục mới chồng đầu bước lên 100 bậc thang trong vòng 53 giây.

Sau thành tích vang dội, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Hai nghệ sĩ bày tỏ: "5 năm trước, cũng chính tại địa điểm này, chúng tôi đã xác lập được kỷ lục chồng đầu đi trên 90 bậc thang và hôm nay, thật tuyệt vời khi cảm giác chiến thắng hôm đó đã trở lại.

Đúng là trong buổi đầu tập luyện, sức khỏe của Cơ không ổn định, mình chưa điều chỉnh được hơi thở, một phần cũng do thời tiết quá lạnh chỉ 2 độ C.

Nhưng trong thời gian xác lập, buổi chiều tại Tây Ban Nha là 16 độ C, ấm áp hơn so với ngày đầu tập luyện, phải nói đây chính là sự may mắn đối với hai anh em, vì đã được thiên nhiên ưu đãi.

Thật sự lúc này cảm xúc của Cơ và Nghiệp đã quá dâng trào, vì mình không nghĩ là mình đã làm tốt đến như vậy".

Khoảnh khắc chiến thắng đầy cảm xúc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Đồng thời, anh em "hoàng tử xiếc" dành nhiều lời cảm ơn đến khán giả quê nhà và gia đình luôn ủng hộ, động viên họ trong suốt thời gian qua:

"Ba Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là một người rất bình tĩnh, ông cho rằng làm nghề xiếc nghĩa là chấp nhận đối diện với nguy hiểm mỗi ngày.

Ba chia sẻ rằng: "Quốc Cơ và Quốc Nghiệp có đam mê và tạo được thành quả như ngày hôm nay nên cả nhà sẽ luôn ủng hộ hai con".

Cảm ơn đại gia đình họ Giang, ba mẹ và vợ con... vì mọi người đã luôn đồng hành và động viên cho chúng tôi.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi động viên và ủng hộ tinh thần cho Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, nhờ những năng lượng đó đã giúp Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thành công. Và chiến thắng này, danh dự này thuộc về tất cả mọi người.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, chúng tôi hy vọng thành công hôm nay của chúng tôi sẽ góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ người dân thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nỗ lực vượt qua những khó khăn mà đại dịch mang lại để cuộc sống của chúng ta mau chóng quay lại trạng thái bình thường như trước đây".

Thành công của hai nghệ sĩ xiếc góp phần nâng tầm giá trị người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau khi phá kỷ lục Guinnesscủa chính mình, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng bày tỏ hy vọng sắp tới sẽ có màn trình diễn xác lập kỷ lục thế giới tại chính Việt Nam và mang bản sắc dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Về những dự định trong tương lai, Cơ và Nghiệp dự định trong thời gian tới xác lập 1 kỷ lục Guiness ngay tại Việt Nam, dành riêng cho người Việt Nam.

Bởi vì chúng tôi yêu xiếc và chúng tôi mong muốn nghệ thuật xiếc sẽ được nhiều người biết đến và ủng hộ. Cụ thể dự án diễn ra như thế nào, mọi người hãy cùng mong chờ nhé", hai nghệ sĩ chia sẻ.

Thành công của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp tiếp tục ghi thêm một dấu son vào lĩnh vực nghệ thuật Xiếc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau sự kiện hôm nay, hai nghệ sĩ sẽ tiếp tục ở lại Tây Ban nha để giao lưu với nghệ sĩ các nước và dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 2/1/2022.