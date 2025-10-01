Quảng Trị: Giáo viên đồng loạt 'tố' nữ phó hiệu trưởng sau vụ 40 học sinh nhập viện

Loạt đơn thư gửi chính quyền

Ngày 1/10, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, chính quyền địa phương đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh nhập viện.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ - nơi để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Theo ông Dương, các đơn thư có cả nặc danh và chính danh, trong đó nhiều giáo viên đã đồng loạt ký tên đứng đơn. “Chính quyền đang phân loại để xử lý: nội dung thuộc thẩm quyền xã sẽ do xã giải quyết, các vấn đề liên quan đến pháp luật sẽ chuyển cơ quan công an. Chiều nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị sẽ trực tiếp về làm việc để nắm tình hình” – ông Dương thông tin.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, ngoài những đơn phản ánh khẩn cấp, còn có đơn tố cáo dài nhiều trang của tập thể giáo viên, kiến nghị làm rõ trách nhiệm của ban giám hiệu, đặc biệt là bà Huế.

Theo nội dung đơn, nhiều giáo viên phản ánh tình trạng “gia đình trị” tại nhà trường. Cụ thể, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ, là anh em con chú con bác ruột.

Chính mối quan hệ thân tộc này, theo phản ánh, đã tạo ra sự thiếu minh bạch trong quản lý, dẫn đến tình trạng “nói một, làm một”, không thông qua tập thể. “Công việc bị chi phối, giáo viên không được tham gia giám sát, ai có ý kiến thì bị gây áp lực” – một giáo viên cho hay.

“Bị kỷ luật vẫn được khen thưởng”

Một trong những điểm gây phẫn nộ nhất trong các đơn thư là việc bà Huế từng bị kỷ luật Đảng trong năm học 2023-2024 nhưng vẫn được ông Mỹ ký xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đến học kỳ 2 năm học 2024-2025, bà Huế tiếp tục được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhận thưởng hơn 7 triệu đồng và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. “Quy trình xếp loại không hề thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng của trường. Mọi việc đều do Ban giám hiệu tự quyết” – nội dung trong đơn nêu rõ.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế bị phụ huynh "tẩy chay" khi đến thăm học sinh bị ngộ độc tại bệnh viện.

Điểm nóng nhất trong các đơn thư tố cáo là quyền quản lý bếp ăn bán trú. Theo phản ánh, ông Mỹ giao toàn bộ khâu nhập thực phẩm, kiểm soát chất lượng và chế biến cho bà Huế, không thành lập tổ kiểm thực, cũng không cho giáo viên và phụ huynh tham gia giám sát. “Chúng tôi nhiều lần kiến nghị thành lập tổ kiểm thực để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng không được chấp thuận” – một giáo viên viết trong đơn.

Chính sự buông lỏng và thiếu minh bạch này, theo nhiều phụ huynh và giáo viên, là nguyên nhân dẫn đến sự cố 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn bán trú. Hiện, các em đã được xuất viện, sức khỏe cơ bản ổn định.

Sau sự cố, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa con trở lại trường vì lo lắng an toàn bữa ăn. Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Đặng Văn Dương cho biết: “Nhiệm vụ trước mắt là ổn định tâm lý phụ huynh và học sinh, đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn. Về lâu dài, các đơn thư tố cáo sẽ được xác minh nghiêm túc, khách quan, đúng sai rõ ràng để xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan”.

Vụ việc tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy không đơn thuần chỉ dừng lại ở sự cố ngộ độc tập thể mà đang bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý, điều hành nhà trường. Khi hàng loạt giáo viên đồng loạt đứng đơn tố cáo, dư luận càng đặt câu hỏi về tính minh bạch, công bằng trong môi trường giáo dục.