Quang Lê: Tôi hơi ích kỷ và làm trò gian dối với Tố My

Tố My được biết đến là một trong những ca sĩ Bolero trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, khi hội tụ đủ cả thanh và sắc, được ví như phiên bản thứ hai của Như Quỳnh. Thời gian đầu, cô được đàn anh Quang Lê nâng đỡ rất nhiều.



Đến bây giờ, Tố My đã trở thành người song ca ăn ý với Quang Lê và được anh ưu ái xếp vào "tứ quý bạn diễn" của mình.

Tố My đã phải vét sạch tiền trong ngân hàng, bán hết từng cây vàng, hột xoàn trong nhà

Tại chương trình Ngôi sao đương thời, Quang Lê đã lần đầu lên tiếng về chuyện Tố My bị nói dựa hơi mình:

"Tôi có một nhóm tứ quý, là 4 người ca sĩ thân thiết, luôn đứng chung, hợp tác với nhau trong mọi sản phẩm, sân khấu, trong đó có Tố My.

Tôi đưa Tố My vào nhóm tứ quý vì hai anh em tôi từng hát chung, hiểu nhau và xem nhau như một người bạn diễn thực thụ trên sân khấu, có những bài hát được hàng triệu view.

Tôi thấy mình quá may mắn khi từ ngày đầu tiên đi hát vào năm 2000 tới giờ đã 20 năm và có được 4 người bạn diễn vô cùng ăn ý. Người bạn diễn đầu tiên của tôi là Ngọc Hạ, tiếp đến là Mai Thiên Vân. Khi về Việt Nam, tôi gặp được Lệ Quyên và kết lại là Tố My.

Tôi nhìn được chặng đường của Tố My từ một thí sinh mới toanh không ai biết đến giờ được nhiều người yêu thích là nhờ những bài hát song ca với tôi. Từ đó, tôi biết chọn lựa của mình là đúng đắn.

Nói Tố My không đủ lực, phải dựa hơi tôi thì thật tội nghiệp. Tôi là người đầu tiên gọi cho Tố My mời hợp tác chứ không phải Tố My nhờ vả gì tôi.

Lúc đó, Tố My đã rất cố gắng, phải vét sạch tiền trong ngân hàng, bán hết từng cây vàng, hột xoàn trong nhà để mua áo quần, làm hòa âm, sân khấu.

Tôi cần Tố My vì rất khó kiếm một giọng nữ song ca với tôi. Giọng tôi là tenor 2, nếu đưa một giọng nữ hơi trầm vào là chết".

Tôi hơi ích kỷ và làm trò gian dối với Tố My



Tiếp đó, Quang Lê còn tiết lộ chuyện ăn gian của mình khi hát với Tố My. Anh nói:

"Khi song ca với Tố My, đôi khi tôi hơi ăn gian nữa mà Tố My không biết. Tôi hơi ích kỷ một chút và làm trò gian dối với Tố My. Chuyện này đến giờ tôi mới dám nói ra.

Chẳng hạn, tông của Tố My khi hát live là Rê trừ một nhưng tôi luôn dặn ban nhạc đánh Rê không trừ để làm nổi tôi lên. Nếu đánh đúng tông của Tố My tôi sẽ bị mờ đi.

Nhưng Tố My hát vẫn ngọt sớt. Sau nhiều lần gian dối của tôi, Tố My hát cao hơn bình thường những nửa tông. Rõ ràng, tôi đã rèn luyện thanh quản cho Tố My".

Về phía mình, Tố My cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi được trở thành người bạn diễn ăn ý với Quang Lê:

"Khi nghe Quang Lê nói tôi là một trong 4 người ăn ý nhất với anh ấy, tôi vô cùng hạnh phúc, vinh dự. Từ nhỏ, anh Quang Lê đã là thần tượng của tôi, cảm giác rất xa vời.

Tôi chỉ được nhìn thấy anh Quang Lê qua màn hình tivi và ước một ngày nào đó được gặp anh ấy ở ngoài đời là đủ rồi.

Tôi không ngờ có ngày được gặp anh, hát cùng anh và được nói là một trong tứ quý bạn diễn của anh.

Ngoài hạnh phúc ra, tôi vô cùng áp lực với Quang Lê. Tôi biết, anh Quang Lê là một tượng đài rất lớn của Bolero, có rất nhiều fan hâm mộ. Trước tôi, anh Quang Lê từng có nhiều bạn diễn khác. Họ đều là ca sĩ tên tuổi. Tôi chỉ sợ hát với anh Quang Lê sẽ bị fan các ca sĩ đó không thích".