Quang Lê tiết lộ bản tính con người Minh Tuyết

Mới đây, tại một livestream trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hai đàn chị là Minh Tuyết và Hương Lan. Anh nói:



"Trong số các nghệ sĩ nữ, có hai người khiến tôi ngưỡng mộ nhất về sự chỉn chu trong đầu tóc, trang phục. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi nịnh nhưng đó là sự thật và tôi chưa bao giờ khen ai như thế.

Quang Lê

Chẳng hạn, mẹ Hương Lan lúc nào cũng tự tay make up cho mình chứ không bao giờ để người khác làm. Mẹ make up xong ai cũng khen, còn hễ để người khác make up cho mẹ Hương Lan là xấu.

Về chị Minh Tuyết, tôi đã làm việc với giám đốc trung tâm Thúy Nga nhiều lần nên biết. Ekip làm phim của Thúy Nga cứ nhắc tới Minh Tuyết là phải bái phục về sự chỉn chu, nhất là về quần áo.

Mỗi lần đi quay hình, dù là show nhỏ hay lớn, chị Minh Tuyết đều mang theo cả một vali quần áo để sửa soạn. Vì thế, nhiều lần ngồi ghế giám khảo chung với Minh Tuyết, thấy chị ấy trưng diện áo quần, tôi cũng phải đấu tranh theo".

Minh Tuyết thấy thế liền nói: "Cái này tôi phải công nhận Quang Lê nói thật chứ không đãi bôi. Cô Hương Lan vốn nổi tiếng từ xưa tới giờ về tài make up. Cô tự vẽ mắt rất đẹp, không một chuyên viên trang điểm nào vẽ mắt đẹp được như cô tự vẽ.

Minh Tuyết

Về bản thân mình, tôi coi việc chỉn chu đầu tóc, trang phục là một cách để tôn trọng khán giả.

Khán giả đã yêu thương tôi, hỗ trợ tôi thì tôi phải đáp lại. Đây là cách tôi học được từ các cô chú đàn anh đàn chị đi trước. Tôi thấy sự chỉn chu, tôn trọng nghề nghiệp là cách để thành công, nổi tiếng, được khán giả yêu thương lâu dài".

Danh ca Hương Lan cũng chia sẻ: "Đúng vậy, sự chỉn chu của người nghệ sĩ là cách để tôn trọng khán giả. Ai quen biết tôi đều thấy tôi ở nhà hoặc ra ngoài đường ăn mặc rất tuềnh toàng.

Nhưng một khi lên sân khấu, tôi phải mặc áo dài là lượt, trang điểm rực rỡ".

Minh Tuyết nói thêm: "Không riêng gì cô Hương Lan, tôi thấy các cô chú nghệ sĩ ngày xưa ai cũng chỉn chu. Có lần tôi đi mua áo dài gặp cô Hoàng Oanh. Tôi thấy cô đứng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lựa xong áo dài.

Hương Lan

Còn cô Hương Lan lúc nào cũng tỉ mỉ với các loại áo dài. Mỗi lần ghi hình, cô mang theo phải mấy bộ áo dài để thay chứ không mặc một áo.

Cô bảo nhiều khi mặc áo dài này thấy đẹp nhưng lên hình lại to quá nên phải lấy áo khác thay, tới khi nào ổn mới quay.

Đó là bí quyết dẫn đến sự thành công trong nghề của các cô chú, gìn giữ được khán giả".

Quang Lê nhận định: "Tính đến năm nay là tròn 61 năm mẹ Hương Lan bước lên sân khấu, nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà".

