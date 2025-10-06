Theo chuyên gia quân sự Nga Valery Shiryaev, tuần giao tranh vừa qua tại khu vực chiến sự Donetsk đã chứng minh rằng, các rào cản phòng thủ tự nhiên và nhân tạo không còn quan trọng như lúc đầu cuộc xung đột.

Theo ông Shiryaev, Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt qua thành công qua 3 tuyến phòng thủ tự nhiên là ba con sông: Nitrius (Речка Нитриус), Bolshoy Zherebets và Volchya (Vovcha) ở khu vực Volchansk.

Điều này cho thấy các con sông hiện nay không phải là một tuyến phòng thủ quá khó vượt qua đối với Lực lượng Vũ trang Nga.

Ở phía nam, trên mặt trận Novopavlovsk, quân đội Nga đã vượt sông Volchya mà không gặp phải bất cứ cuộc giao tranh nghiêm trọng nào.

Chuyên gia Valery Shiryaev nói thêm rằng, Lực lượng vũ trang Nga cũng đã vượt qua tuyến phòng thủ "Donbass mới" của Lực lượng vũ trang Ukraine, vốn tốn rất nhiều tiền để xây dựng. Tuyến phòng thủ mới này rất dài, trải dài qua nhiều khu vực và nhiều đoạn đường phức tạp.

Tuyến "Donbas Mới" được xây dựng theo đúng quy định, với các tuyến công sự ở phía sau, cách nhau 20-30 km, dọc theo lưu vực sông, dọc theo các cao nguyên, nhằm tạo ra tầm nhìn vô tuyến tốt cho máy bay không người lái và sự cơ động của các nhóm quân trên bộ.

Trong tuần qua, khi các nhóm quân của Nga vượt thành công qua sông Volchya, họ cũng đồng thời vượt qua tuyến "Donbas Mới".

Theo ông, việc các đơn vị Nga tiến quân thành công là bằng chứng cho thấy Quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, họ không đủ quân số để lấp hết các lỗ thủng trên tuyến "Donbas mới" và cũng không đủ máy bay không người lái để giám sát hết các khu vực xung yếu, dễ bị đột phá.

Vị chuyên gia này lưu ý, đây là lý do tại sao Quân đội Nga đang chiếm được một số khu vực kiên cố của đối phương mà không gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng nào.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự từ chính quyền Kiev đã báo cáo về tình trạng thiếu hụt nhân sự trong Quân đội Ukraine trong vài tháng qua, trong khi tỷ lệ đào ngũ trong quân đội rất cao.

Theo dữ liệu hiện có, ít nhất 200.000 binh sĩ và sĩ quan Ukraine hiện đang đào ngũ và một số bị cho là “mất tích trong chiến đấu”.

Một số nguồn tin từ Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận rằng, một số lữ đoàn chủ lực của quân đội và các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine hiện chỉ có 40% biên chế nên các vị trí phòng thủ đang lộ ra rất nhiều lỗ hổng nghiêm trọng để Lực lượng Vũ trang Nga khai thác và vượt qua.