Vào tháng 11 năm 2025, Lực lượng Vũ trang Nga đã giải phóng hơn 700 km2 lãnh thổ thuộc khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, đây được coi là kết quả tốt nhất trong năm nay.

Diện tích chiếm được chỉ kém tháng 5 năm nay, nhưng đó là trong điều kiện khu vực quân Nga đánh chiếm được, được sáp nhập với vùng lãnh thổ đã được giải phóng ở tỉnh Kursk, mới có thể đạt được diện tích lớn hơn so với tháng 11.

Như vậy, có thể khẳng định rằng quân đội Nga đã đạt được tốc độ tiến công tốt nhất tại khu vực tác chiến đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến sự. Bình quân trong các tháng trước, quân Nga chỉ chiếm được từ 400-500km2 mỗi tháng, thậm chí có tháng còn đạt ít hơn nhiều.

Cần lưu ý rằng, đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần và khô khan, mà nó diễn ra trong bối cảnh Quân đội Nga đang thực sự tiến công tích cực, và quan trọng nhất là đạt được hiệu quả rất cao, khi số lượng thương vong giảm, còn diện tích kiểm soát được lại tăng cao.

Bên cạnh việc giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad thuộc vùng Donetsk, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể tại ngã ba giao cắt giữa 3 tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Hơn nữa, hiện đang có những báo cáo về việc các nhóm quân Nga đang bắt đầu một chiến dịch tấn công gần Dobropillia, nằm ở phía bắc Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine gần đây đã cố gắng mở các cuộc phản công nhằm ngăn chặn quân Nga tiến lên phía bắc, đánh bọc sườn phía tây hai thành phố lớn cuối cùng ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Thêm vào đó là việc chiếm được hoàn toàn thành phố Vovchansk và chặn đứng các nỗ lực phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở bờ trái sông Oskol thuộc khu vực Kharkiv, thì quy mô của những vấn đề mà chính quyền Kiev đang phải đối mặt trở nên rất nghiêm trọng.

Cần lưu ý rằng, theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, vấn đề chính mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt là tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, các hệ thống phòng không yếu kém và lực lượng máy bay không người lái thì bị Nga hoàn toàn áp đảo.

Do đó, các chuyên gia nhận thấy rằng, trong vài tháng cuối mùa đông, tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ còn tồi tệ hơn nữa.