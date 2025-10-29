Quân đội Venezuela có gì để đề phòng kịch bản xấu với Mỹ?

Theo trang tin Military.com, mặc dù năng lực quân sự của Lực lượng Vũ trang Venezuela khó có thể so sánh được với Quân đội Hoa Kỳ, Caracas vẫn sở hữu một số hệ thống có thể gây lo ngại cho Washington.

Theo các chuyên gia của trang tin này, trong số các vũ khí đủ khả năng gây khó khăn cho cuộc tấn công tiềm tàng của Hoa Kỳ, các hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm phóng từ trên không của Nga là đáng lưu ý nhất.

Hiện nay, Lực lượng Phòng không Venezuela đã triển khai một số hệ thống tên lửa đất đối không S-125 Pechora-2M và Buk-M2E dọc theo bờ biển, cùng hàng ngàn hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADs) điều khiển bằng hồng ngoại 9K338 Igla-S gần các cơ sở dầu mỏ, trạm radar và lối vào cảng.

Mặc dù đã cũ và không có phạm vi bao phủ xa, những hệ thống này vẫn có khả năng gây ra mối đe dọa cho tất cả máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu tầm thấp mà lực lượng Không quân Hoa Kỳ sử dụng để yểm trợ cho các hoạt động đổ bộ từ biển Caribe lên đất liền.

Military.com còn cho biết, Không quân Venezuela vận hành ít nhất 20 máy bay chiến đấu Su-30 MK2 được trang bị tên lửa hành trình chống hạm cận âm Kh-31A (AS-17 Krypton).

Bài viết chỉ ra, Kh-31A của Nga cũng chính là những vũ khí chống hạm tiên tiến đã thúc đẩy các chuyên gia Hải quân Hoa Kỳ phải phát triển các biện pháp đối phó vào cuối những năm 1990 do tính năng cơ động cao, khả năng bay thấp bám mặt biển và tầm bắn tới 110 km (các bản nâng cấp từ 160-250 km, nhưng không xác định được Không quân Venezuela có sở hữu các phiên bản này hay không).

Một trở ngại tiềm tàng khác đối với Quân đội Hoa Kỳ trong chiến dịch sắp tới tại vùng Caribe là các hệ thống tác chiến điện tử của Nga và Trung Quốc, có thể gây nhiễu thông tin liên lạc, kể cả các hệ thống lắp đặt trên các tàu chiến Mỹ.

Cũng cần lưu ý rằng, thậm chí là Quân đội Venezuela đã trang bị rộng rãi các hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển, súng chống tăng không giật RPG và xe bọc thép, cho các đơn vị dân quân địa phương để hình thành một thế trận phòng thủ toàn dân.

Mặc dù hiệu quả của các lực lượng dân quân này vẫn còn rất đáng ngờ, nhưng họ đang thể hiện sự sẵn sàng chống lại cuộc xâm lược của Mỹ bằng cách tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật tác chiến đô thị.

Các chuyên gia lưu ý rằng, rõ ràng là Lực lượng Vũ trang Venezuela yếu hơn rất nhiều so với Quân đội Hoa Kỳ, nếu chỉ so sánh đơn thuần về vũ khí, trang bị thì chắc chắn họ sẽ bị nghiền nát rất nhanh.

Do đó, nếu chính quyền Caracat không động viên được tinh thần chiến đấu của binh sĩ và người dân, đồng thời giới tướng lĩnh Venezuela không có kế hoạch tác chiến khôn ngoan và linh hoạt thì họ sẽ rất khó khăn khi đối đầu với lực lượng quân sự vượt trội của Lầu Năm Góc.