Quân đội Úc có động thái bất ngờ sau khi TQ dọa chiến tranh với Đài Loan

Theo Express, căng thẳng trên Biển Đông đã tăng lên mức chưa từng thấy. Lời đe dọa chiến tranh của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Đài Loan thông báo về một "cuộc xâm nhập lớn" của các máy bay chiến đấu Trung Quốc vào Chủ nhật tuần trước 24/1. Nhiều máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan 2 ngày liên tiếp 23-24/1.



Bắc Kinh tuyên bố lực lượng quân sự của họ đã hành động để đáp trả sự khiêu khích và can thiệp của nước ngoài.

"Các hoạt động quân sự do quân đội Trung Quốc thực hiện ở eo biển Đài Loan là những hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện nay ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Đó là một phản ứng nghiêm túc trước sự can thiệp và khiêu khích từ bên ngoài của các lực lượng "đòi độc lập cho Đài Loan", Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc tuyên bố.

"Chúng tôi cảnh báo những thành phần đòi độc lập cho Đài Loan: Những ai đùa với lửa sẽ tự bị thiêu cháy và "Đài Loan độc lập" có nghĩa là chiến tranh", Phát ngôn viên nói thêm.

Trước diễn biến trên, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Úc hôm 29/1 cho biết: “Các tàu và máy bay của Úc sẽ tiếp tục thực hiện các quyền theo luật quốc tế đối với tự do hàng hải và hàng không, bao gồm cả ở Biển Đông, và chúng tôi ủng hộ những nước khác làm như vậy. Về phía Đài Loan, chúng tôi đã biết về tình hình và tiếp tục theo dõi các diễn biến”.

Những bình luận của Úc được đưa ra trước câu hỏi về sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Linda Reynolds đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ, Lloyd Austin thứ Tư ngày 27/1 mới đây.

Bà Reynolds nhấn mạnh rằng, Úc và Mỹ sẽ “tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh và đối tác để duy trì một khu vực an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật lệ”.

Trong một tuyên bố của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được cho là đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, dựa trên luật pháp và chuẩn mực quốc tế hiện hành”.

Căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc đã gia tăng trong những tháng gần đây, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tháng trước, quan chức quốc phòng Úc đã lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh hành động theo cách "đáng lo ngại" và làm phức tạp an ninh ở Biển Đông.