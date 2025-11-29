Quan chức Ukraine nói Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không nhượng bộ lãnh thổ

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andrii Yermak. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tờ The Atlantic hôm 27/11, ông Yermak lưu ý, Tổng thống Zelensky đã nói rõ rằng bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đều không thể xảy ra trong giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán hòa bình.

“Không một lãnh đạo sáng suốt nào lại ký văn bản nhượng bộ lãnh thổ”, ông Yermak nói. “Chừng nào ông Zelensky còn là tổng thống, không ai nên trông chờ chúng tôi nhượng bộ lãnh thổ. Ông Zelensky sẽ không ký văn bản nhượng bộ lãnh thổ”.

Ông Yermak cũng viện dẫn các quy định trong hiến pháp, mà theo ông là cấm các nhượng bộ như vậy, nói thêm rằng Ukraine chỉ sẵn sàng thảo luận về việc xác định vị trí tiền tuyến hiện tại.

Các báo cáo truyền thông trước đó cho biết, phiên bản ban đầu của kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo yêu cầu Kiev phải từ bỏ một phần Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói rằng nếu có một cuộc bầu cử, điều khoản rút quân khỏi Donbass chắc chắn sẽ được các đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky sử dụng để công kích ông.

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi ông Yermak bị khám xét văn phòng và nhà riêng, được cho là có liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Mặc dù cuộc điều tra tập trung vào doanh nhân Timur Mindich, một đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Zelensky, nhưng các phương tiện truyền thông tiết lộ ông Yermak đã biết về vụ việc này.

Ông Zelensky công khai ủng hộ các cuộc điều tra đang diễn ra và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Mindich. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi sa thải ông Yermak.

Vị trí của ông Yermak đã được củng cố vào tuần trước, khi ông được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán Ukraine về đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Nga.

Động thái này của ông Zelensky được giới truyền thông coi là một phần trong nỗ lực bảo vệ cấp dưới thân cận Yermak.