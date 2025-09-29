Quan chức AFC hé lộ tin quan trọng về án phạt cho tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Theo hãng truyền thông Bharian, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John vừa lên tiếng đề cập tới những án phạt với bóng đá Malaysia sau vụ lùm xùm làm giả giấy tờ cho nhóm cầu thủ nhập tịch.

Căn cứ theo lời khẳng định của vị quan chức từ AFC, hành động của FIFA đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ dường như không ảnh hưởng đáng kể tới ĐTQG Malaysia và “Hổ Mã Lai” vẫn có thể cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John trả lời khi được hỏi liệu liệu hành động của FIFA có ảnh hưởng đến tuyển Malaysia hay không:

“Đội tuyển Harimau Malaya không bị đình chỉ, chỉ có các cầu thủ bị đình chỉ. FAM cũng không bị đình chỉ vì theo quyết định của FIFA, FAM chỉ bị phạt tiền và chỉ có các cầu thủ bị đình chỉ trong 12 tháng.

Không có vấn đề gì cả. Harimau Malaya sẽ không bị cấm thi đấu. Hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi động thái tiếp theo từ FAM”.

Đáng lưu ý, dù đề cập tới án phạt từ FIFA, nhưng vị Tổng thư ký của AFC vẫn chưa đề cập tới những án phạt mà AFC sẽ áp dụng với bóng đá Malaysia. Cũng vì thế, hiện vẫn chưa rõ tuyển Malaysia có bị xử thua ở trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hay không, nhưng khả năng cao tuyển Malaysia sẽ không bị cấm tham dự các giải đấu của AFC.

Tổng thư ký AFC nhấn mạnh rằng đội tuyển Malaysia vẫn có thể cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.

Trước đó, FAM và bảy cầu thủ đã bị Ủy ban kỷ luật của FIFA xử lý sau khi bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả tài liệu.

Trong tuyên bố của mình, FIFA cho biết FAM đã bị phát hiện đã nộp các tài liệu giả mạo liên quan đến tính hợp lệ của trình độ cầu thủ để họ có thể ra sân trong các trận đấu chính thức.

Bảy cầu thủ tham gia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027.

Tất cả họ đều đã chơi trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam vào ngày 10/6, sau đó đã có khiếu nại chính thức lên FIFA về tình trạng đủ điều kiện của một số cầu thủ.

Theo truyền thông Malaysia, chủ tịch danh dự của FAM, ông Tan Sri Haji Hamidin Haji Mohd Amin được cho là đã có mặt tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ vào chiều qua (28/9) để gửi đơn kháng cáo lên FIFA sau khi nhận được thông báo xử phạt từ LĐBĐ thế giới.