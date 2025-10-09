Quái thú hạt nhân USS Massachusetts sắp ra biển lớn

Hoa Kỳ đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm trên biển ban đầu đối với tàu ngầm tấn công lớp Virginia Massachusetts (SSN 798).

Thử nghiệm biển và tiến trình bàn giao

Tập đoàn đóng tàu quân sự lớn nhất của Mỹ Huntington Ingalls Industries (HII) cho biết xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding, đơn vị trực thuộc HII, đã hoàn tất thử nghiệm biển ban đầu đối với tàu ngầm tấn công lớp Virginia USS Massachusetts, đánh dấu cột mốc quan trọng trước khi bàn giao cho Hải quân Hoa Kỳ.

Trong nhiều ngày hoạt động trên biển, tổ thợ của Newport News Shipbuilding và lực lượng Hải quân đã tiến hành một loạt bài kiểm tra, bao gồm lần lặn đầu tiên và các thao tác chạy tốc độ cao trên mặt nước và dưới nước. Các thử nghiệm và đánh giá bổ sung sẽ tiếp tục trước khi Massachusetts chính thức được bàn giao.

Chủ tịch Newport News Shipbuilding Kari Wilkinson, phát biểu: “Việc chứng minh khả năng thông qua đợt thử nghiệm biển đầu tiên cho Massachusetts là bước quan trọng và chúng tôi vinh dự được hỗ trợ nhiệm vụ.”

Massachusetts là chiếc tàu ngầm thứ 25 của lớp Virginia và là chiếc thứ 12 do Newport News Shipbuilding đóng, 1 trong 2 xưởng đóng tàu duy nhất ở Hoa Kỳ có khả năng chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Con tàu được làm lễ đặt tên vào tháng 5/2023 và sẽ sớm gia nhập đội tàu tấn công nhanh của Hải quân.

Đặc tính kỹ - chiến thuật của lớp Virginia

Tàu ngầm lớp Virginia được thiết kế đa nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, phóng tên lửa hành trình Tomahawk, thu thập tình báo, tác chiến rà mìn và triển khai Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF).

Mỗi chiếc tàu tích hợp công nghệ tàng hình, cơ động và độ bền nhờ hệ thống đẩy hạt nhân, cho phép ở lại dưới nước trong thời gian dài và tầm hoạt động rộng hơn tàu ngầm thông thường.

Lớp Virginia kế nhiệm các tàu lớp Los Angeles (SSN 688) đã phục vụ hơn 40 năm; đến nay, 23 tàu lớp Virginia đã được đưa vào biên chế. Lớp này áp dụng phương pháp đóng modular và kiến trúc mở để rút ngắn thời gian hiện đại hóa và tích hợp công nghệ mới.

Kể từ biến thể Block III, phần mũi được thiết kế lại với mảng sonar cỡ lớn (Large Aperture Bow - LAB) và thay thế 12 ống phóng thẳng đứng (VLS) bằng 2 ống Virginia Payload Tubes (VPT), mỗi ống có thể phóng 6 tên lửa Tomahawk.

Biến thể Block V giới thiệu Module Tải trọng Virginia (Virginia Payload Module - VPM), một đoạn thân giữa chứa bốn ống lớn. Mỗi ống có thể mang 7 tên lửa hành trình Tomahawk, tăng tổng sức chứa lên 28 quả.

VPM cũng hỗ trợ các tải trọng mới, gồm phương tiện dưới nước không người lái (UUV) và trang thiết bị cho lực lượng đặc nhiệm. Các biến thể tương lai (Block VI, VII) sẽ tiếp tục tích hợp cảm biến, hệ thống tính toán và khả năng mang tải mở rộng cho hoạt động đa miền.

USS Massachusetts khi được hạ thủy đưa vào xưởng Newport News Shipbuilding.

Thông số chung

Lớp Virginia được đồng đóng bởi General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding. USS Virginia (SSN 774) là tàu đầu tiên của lớp, được đưa vào biên chế ngày 3/10/2004.

Mỗi tàu trang bị lò phản ứng hạt nhân dẫn động một trục, cho tầm hoạt động gần như không giới hạn và khả năng ở lại dưới nước lâu ngày.

Chiều dài khoảng 114,8 m; các biến thể có VPM kéo dài thân đến khoảng 140,5 m. Chiều rộng khoảng 10,36 m. Mức choán nước khi lặn xấp xỉ 7.800 tấn, tăng lên khoảng 10.200 tấn khi lắp VPM. Tàu có tốc độ hơn 25 khoảng 46 km/h khi lặn.

Biên chế mỗi tàu gồm khoảng 145 thủy thủ, trong đó 17 sĩ quan và 128 thủy thủ. Thiết kế modular và sử dụng linh kiện thương mại cho phép nâng cấp hệ thống và cảm biến trong suốt vòng đời hoạt động.

Việc USS Massachusetts hoàn tất thử nghiệm biển đầu tiên đưa con tàu tiến gần hơn đến việc gia nhập hạm đội, củng cố lợi thế chiến lược và ưu thế dưới mặt nước của Hải quân Hoa Kỳ.