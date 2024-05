Quách Tương đẹp nhất màn ảnh quay lại showbiz

Theo 163 , nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Lý Ỷ Hồng tuyên bố trở lại sau 10 năm rời giới giải trí. Ở tuổi 54 tuổi, Lý Ỷ Hồng không còn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ như thời trẻ. So với những ngôi sao cùng tuổi như Chung Lệ Đề, Tuyên Huyên, Trương Khả Di, Lý Ỷ Hồng được nhận xét thua kém đồng nghiệp.

Đứng trước ống kính sau nhiều năm, nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp chia sẻ: “Tôi biết mình không còn trẻ nữa nhưng tôi tin rằng với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi sẽ có được nhiều cơ hội hơn”.

Lý Ỷ Hồng hiện tại. Ảnh: 163.

Trước những bình luận về việc cô không còn giữ được vẻ ngoài nổi bật như thời hoàng kim, diễn viên sinh năm 1970 nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy những nữ diễn viên ở độ tuổi của mình lại xinh đẹp như vậy". Tuy nhiên, Lý Ỷ Hồng cho hay cô từ chối công nghệ và vẫn tự tin vào ngoại hình bản thân khi không trang điểm.

Thập niên những năm 1990, Lý Ỷ Hồng được biết đến với vị trí Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1994, cùng giải phụ Hoa hậu được truyền thông chào đón nhất, cô được chào đón vào giới giải trí. Vai diễn đầu tay của nữ diễn viên là trong bộ phim Class of Distinction , đóng cùng thiên vương Lê Minh.

Tên tuổi cô vang xa hơn khi nhận vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp (1995), đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng. Nhân vật của Ỷ Hồng có nét tinh nghịch, thông minh và tươi sáng khiến người xem yêu mến. Nhiều người nhận xét Lý Ỷ Hồng không còn ở trạng thái đỉnh cao nhưng cô luôn là “Quách Tương đẹp nhất màn ảnh” trong lòng khán giả.

Các phiên bản sau do Dương Mịch, Lâm Tương Bình, Trương Tuyết Nghênh… đóng đều có ấn tượng nhất định nhưng vẫn khó lòng vượt qua Lý Ỷ Hồng.

Sau vai Quách Tương, Lý Ỷ Hồng có cơ hội hợp tác cùng nhiều tài tử như Chung Hán Lương, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đức Hoa, Triệu Văn Tuyên... Năm 1997, cô nên đôi với Chung Hán Lương trong bộ phim điện ảnh Flying Same As Romance Novel khiến khán giả nghi ngờ phim giả tình thật. Hai năm sau, cô tiếp tục tạo ấn tượng trong Tuyệt đại song kiêu cùng Lâm Chí Dĩnh.

Trong thời gian hai năm diễn xuất, Lý Ỷ Hồng được đề cử giải Kim Tượng cho hạng mục Nữ diễn phụ xuất sắc và Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Nữ diễn viên mở rộng nghiệp diễn khi tham gia phim điện ảnh như Muốn có anh, Bữa trưa với Charles nhưng không đạt thành công như kỳ vọng.

Lý Ỷ Hồng là mỹ nhân Hương cảng một thời.

Năm 2002, Ỷ Hồng tiết lộ mắc trầm cảm. Cô mất 9 tháng điều trị mới bình phục. Trong thời gian này, cô sống ở Canada và gặp người chồng tương lai Corey trong quá trình điều trị. Hai năm bên nhau, cả hai tiến tới hôn nhân bằng đám cưới đơn giản ở Vancouver và có con trai chung. Cô bắt đầu cuộc sống mới khi học thêm kiến thức chuyên môn, trở thành y tá chuyên khoa tâm thần.

Những tháng ngày rời xa chốn showbiz , mỹ nhân Hương cảng một thời vẫn có lượng người hâm mộ nhất định quan tâm. Nữ diễn viên thi thoảng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày cùng chồng con lên trang cá nhân.