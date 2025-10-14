Quá khủng khiếp cảnh Kim Woo Bin chiến đấu với ung thư

Vào ngày 12/10, nam diễn viên Kim Woo Bin đã làm khách mời trên kênh YouTube Fairy Jae Hyung của ca sĩ Jung Jae Hyung. Trong cuộc trò chuyện, tài tử Genie, Make A Wish đã trải lòng về quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng.

Kim Woo Bin từng nói nếu có 3 tiếng để ngủ, anh sẽ ngủ 1 tiếng và dành 2 tiếng để tập thể dục. Khi được hỏi liệu giờ vẫn sống theo cách đó không, nam diễn viên trả lời: "Bây giờ, tôi sẽ ngủ trọn vẹn 3 tiếng". Suy nghĩ trong anh giờ đã thay đổi sau khi chiến đấu với bạo bệnh.

Kim Woo Bin đã thay đổi suy nghĩ sau khi khỏi ung thư

Host Jung Jae Hyung nói: "Tôi không nói điều đó là tốt, nhưng có vẻ như quãng thời gian đó có ý nghĩa rõ ràng với cậu". Kim Woo Bin đồng tình và nói rằng: "Với em, dường như chỉ còn lại những điều tốt đẹp. Khoảng thời gian nghỉ ngơi đó đã mang lại cho em 1 món quà tuyệt vời".

"Thực ra em không còn nhớ rõ cảm giác đau đớn nữa, vì nỗi đau ấy quá khủng khiếp... Vì vậy, trong tâm trí em, điều đó đã coi như không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại những điều tốt đẹp mà thôi. Em cũng bắt đầu nghĩ về việc đáp lại tình yêu thương mà em nhận được. Có rất nhiều điều em từng coi là hiển nhiên, nhưng giờ em biết ơn sâu sắc. Em nghĩ rằng ông trời đã ban tặng cho em một món quà to lớn và tuyệt vời trong khoảng thời gian đó. Tâm trí em đã tốt hơn rất nhiều kể từ đó".

Lời chia sẻ của Kim Woo Bin 1 lần nữa khiến cộng đồng mạng xúc động. Kim Woo Bin không chỉ được yêu mến vì tài năng và ngoại hình, mà còn bởi nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan vượt qua bạo bệnh.

Kim Woo Bin đã quên đi nỗi đau khi mắc ung thư

Anh có tên thật là Kim Hyun Joong, sinh năm 1989. Kim Woo Bin bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trên các sàn diễn thời trang, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được thành công nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn tự nhiên.

Kim Woo Bin gây chú ý với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như School 2013 và The Heirs, rồi vươn lên hàng sao hạng A sau khi đảm nhận vai chính trong Uncontrollably Fond (2016). Bên cạnh truyền hình, anh còn góp mặt trong các bộ phim điện ảnh ăn khách như Twenty (2015) và Master (2016), khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Woo Bin có sự nghiệp nở rộ

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Woo Bin nhận tin dữ. Vào tháng 5/2017, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng - căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Thông tin này khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nam diễn viên buộc phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Bác sĩ từng cảnh báo rằng tình trạng của anh nghiêm trọng đến mức “nếu tiến triển xấu, có thể chỉ còn 6 tháng để sống”.

Trong suốt thời gian điều trị, Kim Woo Bin trải qua nhiều đợt xạ trị và hóa trị đầy đau đớn, khiến cơ thể suy nhược, tóc rụng và sụt cân đáng kể. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng rằng bệnh tật là cơ hội để nhìn lại bản thân, sống chậm hơn và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Anh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, bạn gái – nữ diễn viên Shin Min Ah – cùng người hâm mộ đã ở bên, tiếp thêm cho anh sức mạnh vượt qua giai đoạn tăm tối nhất.

Bạn gái Shin Min Ah luôn ở bên anh

Sau gần hai năm chiến đấu kiên cường, Kim Woo Bin chính thức hồi phục hoàn toàn vào năm 2019. Từ năm 2022, anh trở lại với các dự án phim ảnh lớn như Our Blues, Alienoid, Black Knight. Hiện Kim Woo Bin đang đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" trong phim Genie, Make A Wish.

Kim Woo Bin hoàn toàn khỏi bệnh và tích cực trở lại màn ảnh

Nguồn: Allkpop

MINH HỒNG