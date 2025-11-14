Quá khứ không ai dám tin của vợ chồng Mailisa

Thông tin về cặp vợ chồng doanh nhân Mailisa - Hoàng Kim Khánh đang nhận về nhiều sự quan tâm.

Mailisa nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, phú quý đúng nghĩa.

Từ lâu, cặp vợ chồng này nổi tiếng với hình ảnh doanh nhân kinh doanh dịch vụ làm đẹp; đồng thời sở hữu khối tài sản khủng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh siêu xe, biệt phủ, làm từ thiện,... Nhìn vào ai cũng nghĩ Mailisa và chồng xuất thân trong một gia đình khá giả hoặc có nhiều đời làm về thẩm mỹ.

Thế nhưng sự thật hoàn toàn khác xa.

Mailisa hay kể về quá khứ nghèo khó, hành trình tự thân lập nghiệp trên sóng livestream hay các video đăng tải trên MXH thì nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí là khó tin.

Theo đó, trong một clip trên kênh TikTok cá nhân, Mailisa chia sẻ rằng cô xuất thân trong một gia đình nghèo, làm ruộng tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Mailisa kể về hoàn cảnh của bản thân.

Nhà có 2 anh em, bố mất khi Mailisa chỉ mới 11 tuổi, mẹ thì không biết chữ. Bởi thế, ngay từ nhỏ, cô đã phải đi làm thuê, đi ở đợ (làm giúp việc), bán củi, hái rau,... nhiều công việc lao động chân tay khác để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình.

“Lúc đó, mình hay tủi thân lắm. Thấy các bạn cùng trang lứa được bố mẹ đưa đến trường, còn mình phải đi bộ, phải tranh thủ những ngày thứ 7, Chủ nhật; buổi sáng đi học, buổi chiều lại đi làm thuê cuốc mướn, ở đợ. Lớn hơn thì làm nghề này nghề kia để kiếm sống", Mailisa nhớ lại.

Song, cũng theo lời Mailisa, chính nhờ việc phải trưởng thành, bươn chải từ sớm giúp cô học được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, giúp ích cho công việc sau này.

Khi lớn lên, Mailisa vào TP.HCM lập nghiệp. Ban đầu, bà làm công nhân giày da, sau đó là giúp việc và phụ quán lẩu dê, mở quán hột vịt lộn vỉa hè và kinh doanh thêm ốc, bắp nướng. Sau đó gặp sự cố lại chuyển qua bán hàng ăn đêm và học nghề làm tóc vào ban ngày, tự mở tiệm tóc riêng.

Từ nghề cắt tóc, bà bén duyên với làm đẹp, rồi mở tiệm riêng, học thêm phun xăm, trang điểm, từng bước mở rộng sang lĩnh vực thẩm mỹ.

Vợ chồng Mailisa mở thẩm mỹ viện.

Năm 1998, Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thành lập Thẩm mỹ viện Mailisa, khởi đầu là một cơ sở nhỏ rồi phát triển thành hệ thống với loạt chi nhánh ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Buôn Ma Thuột...

Theo chuyên trang Doanh nhân - báo Pháp luật Việt Nam, chồng Mailisa là Hoàng Kim Khánh, sinh năm 1985, kém vợ 10 tuổi. Hoàng Kim Khánh sinh ra tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ - nay là Hải Phòng), trong một gia đình thuần nông. Sau đó Khánh theo gia đình vào miền Nam sinh sống và theo học ngành kỹ thuật.

Sau vài năm ra trường và trải qua nhiều công việc khác nhau, chồng Mailisa quyết định quay lại học ngành quản trị kinh doanh, rồi khởi nghiệp với một công ty truyền thông. Trong thời gian này, Hoàng Kim Khánh và Mailisa gặp nhau với vai trò đối tác làm ăn. Từ quan hệ công việc, họ trở thành bạn, rồi nên duyên vợ chồng, bất chấp chênh lệch tuổi tác và khi đó Mai đã có con riêng.

Để phát triển thương hiệu làm đẹp, vợ chồng Khánh đã quyết định dừng công ty truyền thông.

Theo thông tin từ website thương hiệu, Mailisa đã có gần 30 năm hình thành và phát triển với hàng chục cơ sở ở nhiều thành phố lớn khắp cả nước.

Mailisa cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền và những chuyến từ thiện lên MXH.

Dàn siêu xe trăm tỷ cùng biệt phủ của vợ chồng Mailisa.

Theo Người quan sát, hầu hết các pháp nhân trong chuỗi này đều do cá nhân Hoàng Kim Khánh hoặc Phan Thị Mai đứng tên, hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc TNHH MTV, không có yếu tố góp vốn từ bên ngoài.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, nhưng tên gọi dễ gây nhầm lẫn do chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các cụm từ, thậm chí, thương hiệu MAILISA còn được biến đổi, tách rời thành MAI LI SA.