Quá khứ của Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh nhằm điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến nhiều khán giả từng biết đến Trương Ngọc Ánh không khỏi bất ngờ bởi trong mắt công chúng, cô là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt từ đầu những năm 2000.

Trương Ngọc Ánh bị Công an TP.HCM bắt tạm giam nhằm điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt, Trương Ngọc Ánh từng có một giai đoạn hoạt động âm nhạc ngắn ngủi nhưng đáng chú ý. Vào năm 1999, nhóm nhạc nữ tứ ca Ngẫu Nhiên ra đời, được xem là “nhóm nhạc chân dài” đúng nghĩa của showbiz Việt thời điểm lúc bấy giờ.

Thành viên nhóm đều là những người mẫu, hoa hậu, á hậu nổi tiếng bao gồm Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Minh Anh và Chung Vũ Thanh Uyên. Nhóm thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thời trang lớn, mang phong cách trình diễn hiện đại và trẻ trung so với mặt bằng Vpop cuối thập niên 90.

Nhóm Ngẫu Nhiên - nhóm nhạc nữ “chân dài” của Vpop gồm các thành viên Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Minh Anh và Chung Vũ Thanh Uyên

Nhóm Ngẫu Nhiên khi ra đời chủ yếu cover lại các bản hit quốc tế như Baby One More Time (Britney Spears) hay Let’s Get Loud (Jennifer Lopez) với vũ đạo đồng đều và ngoại hình bắt mắt. Nhóm từng trình diễn ở sân khấu Duyên dáng Việt Nam cùng cố ca sĩ Minh Thuận. Dù giọng hát không được đánh giá cao về kỹ thuật, Ngẫu Nhiên vẫn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ bởi hình ảnh bốn người đẹp cùng đứng chung trên sân khấu khi đó là điều khá mới lạ.

Đến năm 2001, Chung Vũ Thanh Uyên rời nhóm và Ngô Thanh Vân được mời thay thế. Đáng chú ý, màn trình diễn ca khúc Cho Em Bên Anh Mãi từng được xem là dấu ấn nổi bật nhất của nhóm khi giúp Ngẫu Nhiên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ được nhắc đến nhiều nhất vào đầu những năm 2000. Sau vài năm hoạt động, Ngẫu Nhiên chính thức dừng lại, mỗi thành viên rẽ sang con đường riêng.

Clip màn trình diễn ca khúc Cho Em Bên Anh Mãi - nhóm Ngẫu Nhiên

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh khi trình diễn cùng nhóm nhạc Ngẫu Nhiên

Sau khi nhóm tan rã, Trương Ngọc Ánh tạm gác lại nghiệp “cầm mic” để tập trung cho điện ảnh - lĩnh vực đã mang lại cho cô vị trí vững chắc như hiện nay. Dẫu vậy, cô vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc qua một vài dự án cá nhân. Có thể nói tới như vào năm 2014, Trương Ngọc Ánh trở lại phòng thu với ca khúc Cơn Mộng Du - nhạc phim điện ảnh Hương Ga - bộ phim do chính cô sản xuất và đóng vai chính.

Trương Ngọc Ánh trong MV Cơn Mộng Du - nhạc phim Hương Ga

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, cô từng là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt qua loạt phim như Giã Từ Dĩ Vãng, Đồng Tiền Xương Máu, Lục Vân Tiên,... Sau khi rẽ hướng từ âm nhạc sang điện ảnh, cô tiếp tục ghi dấu trong vai trò diễn viên, nhà sản xuất với các dự án Hương Ga, Vệ Sĩ Sài Gòn, Sắc Đẹp Ngàn Cân,...

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của Trương Ngọc Ánh cũng thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt là mối quan hệ với diễn viên Anh Dũng. Cặp đôi từng đồng hành trong nhiều dự án và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, tin đồn rạn nứt giữa hai người bắt đầu xuất hiện nhưng hiện tại cô vẫn giữ im lặng về tin đồn này.