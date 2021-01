QĐ Thổ liên tiếp bị phục kích ở Syria: Điểm mặt 3 "bàn tay đen" đang cố tình giật dây?

Mới đây, tờ al-Monitor đăng tải bài viết nhan đề "Who is behind recent attacks against Turkish presence in Idlib?" (tạm dịch: Kẻ nào đứng sau các vụ tấn công người Thổ ở Idlib?) của tác giả Sultan al-Kanj.

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều (al-Kanj là một "nhà hoạt động đối lập" người Syria") về tình hình căng thẳng ở khu vực phiến quân kiểm soát nói riêng cũng như dự đoán về các diễn biến trong tương lai trên chiến trường Syria, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Lính Thổ ở Syria liên tiếp bị tấn công: Cuộc nổi dậy 2.0?

Tối 16/1, một nhóm các tay súng đã khai hỏa nhằm vào một cứ điểm của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ở vùng nông thôn phía tây Tỉnh Aleppo. Ít giờ sau thông qua mạng xã hội, một nhóm vũ trang tự xưng là "Biệt đội Ansar Abu Bakr al-Siddiq" đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Nhóm này cũng công bố các chi tiết về vụ việc, rằng đã sử dụng súng bắn tỉa tầm nhiệt để công kích vào một trong những "căn cứ chính của TAF" đóng tại làng Batbu khiến 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương.

Theo dữ liệu của Al-Monitor, Biệt đội Ansar Abu Bakr al-Siddiq xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2020 và tự nhận mình là độc lập và không liên kết với bất kỳ băng nhóm vũ trang nào khác ở miền bắc Syria.

Khi đó, nhóm này tuyên bố nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào một cứ điểm khác của TAF ở làng Salat al-Zohour, thuộc vùng Jisr al-Shughour, tây bắc Tỉnh Idlib.

Vào cuối năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút toàn bộ các cứ điểm trong khu vực do chính phủ Syria kiểm soát để củng cố các căn cứ ở trong vùng phiến quân kiểm soát đặc biệt là khu vực đông nam Idlib - Jabal al-Jawiyah.

Vào ngày 3/1/2021, tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh đưa tin một súng phóng lựu chống tăng vác vai (RPG) đã được khai hỏa vào một chiếc xe được cho là chở theo binh lính Thổ khi nó di chuyển qua làng Kafraya, gần thành phố Maarat Misrin phía bắc Idlib.

Mặc dù không có thêm thông tin về thương vong, cần lưu ý rằng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đồng minh đã phong tỏa khu vực.

Cũng theo SOHR, một "sự cố" khác cũng đã diễn ra vào ngày 7/12/2020 khi 2 tay súng phiến quân Faylaq al-Sham vì 1 lính Thổ đang canh gác tại căn cứ ở thị trấn Ram Hamdan, phía bắc Idlib bị thương do tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) được khai hỏa vào vị trí của họ.

Có tới 3 "bàn tay đen"?

Abbas Sharifeh, một nhà nghiên cứu về các nhóm cực đoan hoạt động trong khu vực giữa biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và vùng nông thôn phía bắc tỉnh Aleppo bình luận với Al-Monitor:



"Trước đó, một nhóm không rõ nguồn gốc tự xưng là Liwa Khattab al-Shishani đã nhận trách nhiệm thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các cuộc tuần tra chung của quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên cao tốc M4 từ Aleppo tới Latakia.

Tôi nghĩ rằng có thể có 3 bên đứng sau hoạt động tấn công nhằm vào các cứ điểm của TAF ở Idlib, bao gồm nhóm khủng bố Tanzim Hurras al-Din có liên kết với al-Qaeda, các điệp viên ngầm của Damascus cùng đồng minh Iran và tàn quân IS.

Damascus mong muốn tạo ra một làn sóng phản kháng của quần chúng nhằm vào cái mà họ mô tả là "sự chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ".

Cảnh quay được điệp viên của Lực lượng Tiger (nay là Sư đoàn 25 đặc nhiệm Quân đội Syria) hoạt động trong lòng Idlib do đối lập kiểm soát vào tháng 3/2019.

Vì không thể đối đầu (quân sự) trực tiếp, họ sử dụng các phương pháp này để làm xáo trộn sự hiện diện của TAF và cho người Thổ thấy rằng việc rút quân khỏi Idlib và bàn giao lại cho họ là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho binh lính".

Cựu chỉ huy phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA), Tướng Ahmed Rahhal hiện đang lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh với Al-Monitor:

"Có nhiều hơn 1 bên muốn cản trở các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, trong số đó có chính phủ Syria, đang tìm cách loại bỏ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ để mở đường cho cuộc tấn công ở Idlib.

Trong số các bên quan trọng nhất cũng muốn công kích vào sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ là các nhóm liên kết với al-Qaeda, vì chúng cho rằng sự đồng thuận giữa Nga và Thổ khi thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Moscow hôm 5/3/2020 hướng tới mục tiêu cuối cùng là loại bỏ chúng".

Ông Rahhal nói thêm: "Hayyat Tahrir al-Sham (HTS - nhóm vũ trang đang kiểm soát đa phần tây bắc Syria) không hài lòng với thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng buộc phải phục tùng.

HTS chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là đối đầu quân sự với TAF hoặc tuân theo chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib - đã được phía Nga đồng thuận.

Nhưng cần nhấn mạnh rằng ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tỏ ra không muốn đụng độ với HTS". Ông Rahhal lưu ý.

"HTS đang cố gắng tỏ ra ôn hòa và thân cận với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng có thể là "bàn tay đen" giật dây cho các hoạt động đó để người Thổ thấy rằng ai mới là "ông chủ" của Idlib.

Các hành động quân sự nhằm vào các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dừng lại trong tương lai, và sẽ tiêp tục leo thang".

Các tay súng HTS dẫm lên một lá cờ của Quân đội Syria tự do (FSA).

Một thủ lĩnh nhóm vũ trang cực đoan có biệt danh là Abu Hafs al-Shami sống ở Idlib nói với Al-Monitor:

"Mặc dù nhiều người tin rằng các thực thể nhắm mục tiêu vào TAF có thể liên hệ tới Tanzim Hurras al-Din, nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán. Các hoạt động này nhiều khả năng được thực hiện bởi tàn quân IS, những tổ chức liên kết với Nga hoặc Iran - hoặc cả 2 và các nhóm độc lập.

Dựa trên việc các phương pháp tấn công khác nhau được sử dụng trong các hoạt động này, cho tới nay không thể loại trừ bất kỳ giả thuyết nào.

Các cuộc tấn công vào TAF trên cao tốc M4 và các địa điểm khác như cuộc tấn công ngày 16/1 dường như có những mục tiêu khác nhau về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, về mục tiêu thực sự, tất cả đều xoay quanh việc gây bất ổn cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với các mục tiêu đằng sau việc nhắm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib , chúng mang tính ý thức hệ - như trường hợp của các nhóm thánh chiến - hoặc chính trị như việc phục vụ lợi ích của người Nga ", Shami lưu ý.

Cảnh quay một xe bọc thép chống (MRAP) Kirpi bị tấn công trong cuộc tuần tra chung của quân cảnh Nga-Thổ trên cao tốc M4 ở tỉnh Idlib, Syria vào tháng 8/2020.

"Việc các vụ tấn công ở cao tốc M4 không đạt được các mục tiêu quân sự (gây thương vong và thiệt hại) cho thấy rằng có thể người Nga đang sử dụng điều này để chứng minh rằng Idlib có khủng bố, khu vực này không an toàn, hi vọng tiến bộ về chính trị là không khả thi và các mối đe dọa nằm ngoài tầm kiểm soát của người Thổ.

Moscow muốn thể hiện tất cả những điều này trước dư luận quốc tế để tiếp tục với chính sách ủng hộ đồng minh (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad để chống lại tất cả các phe phái đối lập - dù là ôn hòa hay cứng rắn".

Shami nhấn mạnh rằng ở vị trí của HTS, nhóm cực đoan này sẽ không muốn TAF bị tấn công.

Điều này nhằm chứng minh rằng chúng đã thành công trong việc cung cấp một mô hình an ninh vững chắc, có khả năng biến chúng thành lực lượng duy nhất người Thổ có thể dựa vào trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào có thể có trong tương lai liên quan tới Idlib.

Shami cũng chỉ ra rằng nếu các hoạt động chống lại TAF tiếp tục leo thang, HTS sẽ bị tổn hại, vì điều này có nghĩa là chúng không thể kiểm soát các nhóm vũ trang trong khu vực - làm tổn hại đến hình ảnh của một thực thể mạnh mẽ, có tổ chức mà chúng đang cố gắng truyền đạt.