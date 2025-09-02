Profile "vàng" 4 thành viên trong đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9, với sự tham gia của hơn 40.000 người.

Đúng 6h30, nghi thức rước đuốc truyền thống bắt đầu. Ngọn đuốc truyền thống Cách mạng đang được truyền lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguồn: VTV

Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, vận động viên quyền Anh dẫn đầu.

Đại úy Bùi Phước Tùng là người dẫn đầu. Đi sau, hộ tống ngọn đuốc thiêng gồm có: Trung úy Trần Hưng Nguyên - vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền kinh là Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên. Nguồn: VTV

Đại úy Bùi Phước Tùng (sinh năm 1997, quê Quảng Ngãi) là vận động viên quyền Anh thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7. Anh bắt đầu tập luyện boxing từ năm 2011, chính thức khoác áo Trung tâm từ năm 2014. Với lối đánh chủ động, tốc độ và uy lực, Bùi Phước Tùng đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng: Huy chương bạc Giải vô địch quốc gia 2018, nhiều huy chương tại các giải trong nước và quốc tế, đặc biệt là tấm Huy chương Vàng SEA Games 32 năm 2023.

Năm 2024, anh tiếp tục tỏa sáng khi bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của boxing Việt Nam. Hiện tại, Bùi Phước Tùng đang cùng đội tuyển quốc gia tích cực chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong năm 2025, trong đó có SEA Games 33 và các giải vô địch châu lục, thế giới.

Đại úy Bùi Phước Tùng.

Hộ tống ngọn đuốc thiêng, gồm có Trung úy Trần Hưng Nguyên - vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền kinh: Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên.

Trung úy Trần Hưng Nguyên (sinh năm 2003, quê Quảng Bình) hiện thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 - Quân chủng Hải quân và đội tuyển Bơi lội Quốc gia Việt Nam. Anh được coi là “kình ngư vàng”, "thần đồng bơi lội" của Việt Nam với loạt thành tích nổi bật: 2 HCV SEA Games 30 (2019) ngay lần đầu tham dự; 4 HCV và kỷ lục SEA Games 31 (2022); bảo vệ thành công ngôi vô địch 200m hỗn hợp tại SEA Games 32 (2023). Bước sang 2025, dù đã vượt chuẩn B nội dung 400m hỗn hợp, anh chưa thể góp mặt ở Giải vô địch Thế giới nhưng vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của bơi lội Việt Nam.

Anh được coi là “kình ngư vàng”, "thần đồng bơi lội" của Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Linh Na, vận động viên điền kinh (sinh năm 1997, quê Hòa Bình) hiện thuộc Trung tâm TDTT Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Linh Na là "bông hồng thép" của thể thao quân đội. Ảnh: FBNV

Trung úy Bùi Thị Nguyên là vận động viên điền kinh tiêu biểu của đoàn Quân đội, chuyên nội dung 100m vượt rào nữ. Cô từng giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với thành tích 13 giây 38, vượt qua kỷ lục cũ 13 giây 49.

Trung úy Bùi Thị Nguyên. Ảnh: VTV

Họ đại diện cho vẻ đẹp thanh xuân tráng kiện của người Việt Nam thế hệ mới.



