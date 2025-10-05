Phường, xã nào có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất toàn quốc?

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.

Ngày 3/10, Cục CSGT cho biết, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại đơn vị cho thấy 10 phường có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc. Danh sách được thống kê từ 1/7 đến 1/9.

Theo đó, đứng đầu danh sách là phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) có 411 trường hợp vi phạm, xếp thứ hai là phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) với 287 trường hợp vi phạm, thứ ba là phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) với 283 trường hợp vi phạm.

Tiếp đó là xã Tân Vĩnh Lộc (TP Hồ Chí Minh) với 256 trường hợp vi phạm; phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) với 242 trường hợp vi phạm; xã Tân Nhựt (TP Hồ Chí Minh) với 231 trường hợp vi phạm; phường Phú Định (TP Hồ Chí Minh) với 230 trường hợp vi phạm; phường Bảy Hiền (TP Hồ Chí Minh) với 227 trường hợp vi phạm; xã Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) với 225 trường hợp vi phạm; xếp thứ 10 là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với 223 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cho biết sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.