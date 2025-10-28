Phương thuốc trường sinh mới: Tiêm gene trăm tuổi?

Viết trên tạp chí khoa học Signal Transduction and Targeted Therapy, nhóm nghiên cứu từ Đại học Brristol (Anh) và Viện Điều trị và chăm sóc khoa học MultiMedica (IRCCS MultiMedica - Ý) cho biết họ đã xác định được một "gene trường sinh" mang tên LAV-BPIFB4.

Gene này được sở hữu bởi những người sống trên 100 tuổi, giúp duy trì sức khỏe tim mạch vượt trội trong quá trình lão hóa.

"Gene trường sinh" LAV-BPIFB4 hứa hẹn đem lại nhiều ứng dụng y khoa đột phá - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm: Tiêm "gene trường sinh" này vào các con chuột bị hội chứng Progeria (HGPS), một bệnh di truyền hiếm gặp khiến trẻ em bị lão hóa nhanh chóng và thường tử vong ở tuổi vị thành niên.

Căn bệnh này do đột biến gene LMNA tạo ra một protein độc hại là progerin, làm tổn hại cấu trúc nhân tế bào, đặc biệt là ở mô tim mạch.

Kết quả cho thấy những con chuột này cải thiện đáng kể chức năng tim, giảm xơ hóa và số lượng tế bào lão hóa trong tim, đồng thời tăng cường sự phát triển của các mạch máu nhỏ mới.

Họ tiếp tục thử nghiệm trên tế bào bệnh nhân Progeria được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Khi được tiêm LAV-BPIFB4, các dấu hiệu lão hóa và xơ hóa đã giảm đáng kể nhưng không làm thay đổi mức độ progerin.

Điều này cho thấy LAV-BPIFB4 giúp tế bào đối phó và chống lại tác hại của protein progerin thay vì loại bỏ nó.

Các kết quả trên mở ra một hướng điều trị mới đầy hy vọng cho hội chứng Progeria. Về lâu dài, phương pháp này cũng hứa hẹn mở ra hướng điều trị mới cho các bệnh tim mạch liên quan đến lão hóa thông thường ở người lớn.