"Phù phép" can nhựa mua ở vựa ve chai, chủ quán cà phê ở TP.HCM đắt khách gấp 3 trước thềm 2/9

Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày lễ Quốc khánh 2/9, giới trẻ cũng tìm cho mình nhiều cách riêng để tận hưởng và lan tỏa tinh thần tự hào.

Người thì rủ nhau chụp ảnh áo dài bên cờ đỏ sao vàng, người tranh thủ ghé thăm các di tích lịch sử, hay tìm đến những không gian cà phê đặc biệt để vừa thư giãn, vừa để ngắm nhìn không gian được decor theo phong cách độc đáo.

Cafe ống - do Huỳnh Nguyễn (SN 1997, TP.HCM) sáng lập là một trong những điểm hẹn như thế.

Huỳnh Nguyễn - Founder quán cafe ống.

Nằm ngay trên mặt tiền đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, quán cafe của chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn trẻ, người qua đường với mặt tiền được tạo nên từ hàng chục chiếc can nhựa bỏ đi, được sắp đặt khéo léo sắp đặt thành một bức tường đẹp mắt.

Mặt tiền cửa hàng sau khi decor bằng can nhựa đã qua sử dụng.

Chia sẻ với chúng tôi, Huỳnh Nguyễn cho biết ý tưởng trang trí quán bằng can nhựa đã qua sử dụng là một phần trong kế hoạch chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với chủ đề đặc biệt: TẾT ĐỘC LẬP.

“Khoảng một tháng trước ngày lễ, mình đã nghĩ đến việc ‘khoác áo mới’ cho đứa con tinh thần này. Mình chọn phương án 3R (Reduce - Reuse - Recycle), dùng can nhựa tái chế để làm điểm nhấn”, Huỳnh Nguyễn kể.

Theo anh, đây vừa là phương án tiết kiệm, chỉ khoảng 22 nghìn đồng cho một can 30 lít, rẻ gấp 5 lần so với các phương án khác, vừa dễ thực hiện. Nguồn can nhựa được anh tìm từ một vựa ve chai ở Quận 7, TP.HCM, được vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao. Chỉ trong một ngày công, hai thợ đã hoàn thành phần lắp ghép mặt tiền cho quán.

Huỳnh Nguyễn cho hay diện mạo quán mới lạ, độc đáo, khiến lượng khách tới trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, check-in đông đảo hơn.

Ly phiên bản TẾT ĐỘC LẬP - mỗi ly nước bằng ống tre sẽ được đánh số thứ tự tương ứng với từng cột mốc lịch sử khác nhau.

Từ khi ý tưởng mới này đi vào hoạt động, anh Huỳnh cho biết quán ghi nhận lượng khách và đơn hàng dịp này tăng mạnh, gấp 2-3 lần so với ngày thường. Rất nhiều bạn trẻ đến check-in tại quán, đặc biệt là khi ngày lễ 2/9 sắp tới gần, ai cũng thích thú khi cầm phần nước được đựng trong ống tre trên tay.

Huỳnh Nguyễn cho biết cả hai cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận nhiều khách hàng đến quán check-in, lượng đặt hàng cũng tăng cao.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Huỳnh Nguyễn decor quán, mở bán những phiên bản nước đặc biệt vào các ngày lễ. Trước đó, vào dịp 30/4, quán ra mắt 3 phiên bản ly đặc biệt với 3 thông điệp khác nhau.

“Bản thân là một người rất yêu giá trị văn hóa của Việt Nam đồng thời cũng là người đề cao những hành động thực tế để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, góp phần định hướng cho khách hàng nói riêng và người trẻ nói chung”, Huỳnh Nguyễn chia sẻ thêm.

Một góc decor cửa hàng ở Hà Nội.

Ghé vào bên trong, bên cạnh quầy order gây chú ý với hình ảnh quán bày trí Quốc ca Việt Nam.

Trước khi trở thành ông chủ, Huỳnh Nguyễn từng học Kiến trúc rồi chuyển hướng sang làm Truyền thông và Marketing. Chính nền tảng sáng tạo này đã giúp anh hình thành tư duy làm thương hiệu đặc biệt trong quá trình khởi nghiệp.

Năm 2019, Huỳnh Nguyễn cùng cộng sự mở hệ thống với 3 điểm bán. Hiện tại, thương hiệu duy trì 2 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM.