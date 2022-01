"Phụ nữ nên học cách tạo ra hạnh phúc chủ động", chia sẻ của 9x hút nghìn like

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người từ xưa, phụ nữ sau khi kết hôn sẽ lui về chăm lo cho tổ ấm, làm hậu phương của chồng. Chẳng thế mà, để nâng cao vai trò của hậu phương ấy, người ta thường an ủi một ý thế này: "Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ".



Song, phái đẹp hiện đại đang ngày càng muốn được khẳng định tài năng của bản thân, được tự do bước đi trên con đường mình đam mê. Chuyện đó kỳ thực chẳng liên quan gì tới sự nề nếp, đảm đang của một người vợ hay hiệu quả nuôi dạy con cái cả.

Liên quan đến chủ để này, nữ giám đốc 9x Nguyễn Loan đã có bài viết gây chú ý trên trang cá nhân. Những chia sẻ ấy mang theo tinh thần cổ vũ chị em phụ nữ học cách sống với đam mê của bản thân, không ngừng nỗ lực để chinh phục những mục tiêu lớn, càng ít dựa dẫm tài chính vào đàn ông càng sống dễ thở.

Mặc dù luôn được chồng hết mực thương yêu, sẵn sàng làm cánh tay phải đắc lực của vợ, song cách để chị có được thành công như ngày hôm nay, sở hữu cuộc sống tạm gọi là viên mãn, chính là luôn đặt sự nghiệp và hôn nhân ở hai vị trí ngang bằng như nhau.

Bài viết chia sẻ trên trang cá nhân "Phụ nữ nên học cách tạo ra hạnh phúc chủ động" của Nguyễn Loan đã và đang thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

"Hạnh phúc đặt trong tay người khác ắt có ngày sẽ bị lấy đi, chỉ khi tự mình tạo ra hạnh phúc, lúc ấy mới có thể an tâm sống với cuộc đời mang tên mình được.

"Hạnh phúc chủ động", chắc chắn đây là một thuật ngữ mới với tất cả những ai đọc được bài viết này. Nhiều năm tháng qua, Loan cũng từng vài lần rơi xuống chiếc giếng sâu cuộc đời và không phải lần nào cũng có người đưa tay xuống kéo mình lên.

Loan nhận ra, phụ nữ chúng mình đến với thế giới này không phải để khóc, không phải để thất bại, vì vậy, hãy học cách tự mình khiến bản thân được sống trong hạnh phúc.

Đừng quá kỳ vọng vào người khác. Loan chưa bao giờ đồng tình với quan điểm: "Phụ nữ, hơn nhau ở tấm chồng" bởi nếu đến ngay niềm vui của mình cũng không thể tự tay bảo vệ, cũng giao phó cho người khác nắm giữ, quả thực rất khó chắc chắn.

Bạn mua quýt về, quýt chua, bạn đổ lỗi cho hàng quýt, bản chất quýt vẫn chua, là do bạn mong quýt ngọt. Chồng, âu cũng là một người đàn ông từ xa lạ nay chung nhà, chung giường, không thể kỳ vọng cả đời này được chở che, chiều chuộng.

Đừng từ bỏ giấc mơ của bản thân vì bất cứ lý do nào. Học cách sống như một đóa hoa, cho dù ở nơi khô cằn hay thuận lợi, cũng đều nở rộ, ngát hương. Phụ nữ đổ lỗi cho con cái, cho thời điểm, cho sự chắc chắn, cho rất nhiều thứ, thực chất đều để bao biện cho sự trì hoãn, do dự, thiếu tự tin, thiếu can đảm của bản thân mình.

Hãy mang theo một trái tim thiện lương, tích cực và cầu tiến đi theo suốt hành trình. Người sưởi ấm chăn hay chăn làm ấm người, kỳ thực câu hỏi này rất khó để giải đáp, nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi phụ nữ bỏ bớt sự nhỏ nhen, ghen tuông, đố kỵ trên cổ mình xuống, cuộc sống đã dễ thở hơn nhiều phần.

Chỉ khi đó, chúng ta mới sẵn sàng đón nhận hạnh phúc, một thứ hạnh phúc nội tại mà bất kỳ ai cũng luôn luôn khao khát."

https://soha.vn/phu-nu-nen-hoc-cach-tao-ra-hanh-phuc-chu-dong-chia-se-cua-9x-hut-nghin-like-20220126180808297.htm