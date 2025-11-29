Phụ nữ đừng quá tiết kiệm, hãy dùng nhiều 7 thực phẩm này để bổ sung estrogen, khuôn mặt trẻ ra vài tuổi

Estrogen được xem là “vũ khí bí mật” của phái nữ, ảnh hưởng đến sắc đẹp, khả năng sinh sản, sức mạnh của xương và cả cảm xúc. Khi bước sang tuổi 45, lượng hormone này bắt đầu giảm dần, báo hiệu cơ thể chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiền mãn kinh.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều phụ nữ mới ngoài 40 đã gặp các dấu hiệu hụt estrogen như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, cáu gắt, mất ngủ, giảm trí nhớ. Trong những trường hợp này, bác sĩ thường khuyến cáo bổ sung estrogen đúng cách để duy trì chất lượng sống và kéo dài tuổi xuân.

Điều may mắn là trong chế độ ăn hằng ngày, có không ít thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ điều hòa nội tiết. Dưới đây là những nhóm thực phẩm được các chuyên gia đánh giá cao.

Thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành và các sản phẩm như đậu phụ, sữa đậu giàu isoflavone, hoạt chất có khả năng điều hòa nội tiết theo cả hai chiều, giúp cân bằng lượng estrogen trong cơ thể. Với phụ nữ có dấu hiệu suy giảm hormone, việc bổ sung đậu nành một cách hợp lý có thể cải thiện làn da, giữ được sự đàn hồi và độ ẩm tự nhiên.

Sắn dây

Trong sắn dây có hàm lượng lớn flavonoid, nhóm hoạt chất có tính tương tự estrogen. Khi hấp thu đều đặn, chúng có thể góp phần điều tiết nội tiết, hỗ trợ làm đẹp da và giảm các biểu hiện lão hóa sớm. Đây là lý do nhiều phụ nữ trung niên sử dụng bột sắn dây như một món đồ uống làm mát, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Nho và các sản phẩm từ nho

Nho chứa hợp chất stilbenes, trong đó có resveratrol, chất chống oxy hóa mạnh, góp phần hỗ trợ hệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa da. Nhiều nghiên cứu cho thấy resveratrol có thể ảnh hưởng tích cực đến nội tiết nữ. Việc ăn nho hoặc uống một lượng nhỏ rượu vang đỏ phù hợp có thể giúp da sáng khỏe và tăng độ đàn hồi của mạch máu.

Mè đen

Mè đen giàu vitamin E, chất chống oxy hóa quen thuộc với phụ nữ. Dưỡng chất này giúp bảo vệ buồng trứng và hỗ trợ hoạt động nội tiết. Khi sử dụng đều đặn với lượng vừa phải, mè đen có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm estrogen, cải thiện tóc, da và hạn chế sớm bước vào giai đoạn mãn kinh.

Thanh long, đặc biệt là thanh long ruột đỏ

Thanh long chứa chất xơ hòa tan và nhiều hoạt chất thực vật, đặc biệt là anthocyanin. Đây là nhóm chất có khả năng chống oxy hóa mạnh hơn cả vitamin C và E, hỗ trợ loại bỏ gốc tự do và bảo vệ buồng trứng. Với phụ nữ có dấu hiệu lão hóa sớm, việc duy trì thói quen ăn thanh long là một lựa chọn tốt.

Rong biển nấu canh (như tảo biển, rong nho, rong khô)

Trong rong biển có hàm lượng i-ốt và canxi cao, hỗ trợ hoạt động tuyến giáp và ổn định nội tiết nữ. Khi ăn điều độ, rong biển có thể góp phần giữ cho buồng trứng khỏe mạnh, làm chậm quá trình suy giảm estrogen theo tuổi.

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina giàu folate, dưỡng chất quen thuộc với phụ nữ mang thai nhưng thực tế còn rất quan trọng với sức khỏe buồng trứng. Một số khảo sát cho thấy phụ nữ thường xuyên ăn rau bina có tỷ lệ mắc bệnh ở buồng trứng sau tuổi 40 thấp hơn. Folate cũng có trong các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh đậm và trái cây họ cam chanh.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ xuất hiện dấu hiệu suy giảm estrogen nên đi khám để được hướng dẫn điều trị phù hợp. Việc bổ sung từ thực phẩm chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc hoặc liệu pháp nội tiết. Một chế độ ăn đa dạng, ưu tiên rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, kết hợp ngủ đúng giờ và vận động đều đặn mới là nền tảng giúp cơ thể trẻ lâu và khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Zhihu