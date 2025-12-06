Phú bà ở Penthouse triệu đô giữa Sài thành cưới lại sau 20 năm kết hôn

Hannah Olala (tên thật Hannah Nguyễn, sinh 1984 tại Buôn Ma Thuột) là một nữ doanh nhân, beauty-blogger nổi tiếng - người từng sống và học tập tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp.

Không chỉ được biết đến với hình ảnh sang trọng, giàu có: sống trong căn penthouse rộng 600m² nhìn thẳng ra Landmark 81, bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ mà Hannah còn sở hữu lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, trở thành một "gia đình truyền thông" với thương hiệu mỹ phẩm, spa và salon tóc riêng.

Phú bà thường xuyên chia sẻ bí quyết hôn nhân với ông xã gắn bó gần 2 thập kỷ. Mới đây, Hannah Olala chia sẻ bức ảnh cưới của vợ chồng cô từ 20 năm trước khiến dân tình xốn xang vì nhan sắc "tràn màn hình".

Trong bài đăng, cô viết rằng đây là "kỷ niệm của hành trình 20 năm đã qua", khiến nhiều người theo dõi phải thốt lên: "Thời đó mà đã thời trang quá!", "Nhìn trẻ và sang chảnh quá!"...

Trong ảnh, Hannah — cô dâu 21 tuổi thanh thoát trong tà áo cưới đơn giản, nhẹ nhàng, đúng kiểu thanh lịch cổ điển. Người ta dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc, tự tin và vẻ đẹp tự nhiên của cô. Dù là ảnh 20 năm trước mà gu thời trang vẫn rất "tây" không hề lỗi mốt.

Hơn thế, thông tin từ bài viết cũ của chính phú bà tiết lộ đám cưới khi ấy khá đơn giản: thay vì tiệc cưới rình rang, rườm rà, vợ chồng cô chỉ đến cửa hàng, chọn chiếc áo cưới đầu tiên thấy hợp là lấy luôn; đám cưới khi đó chỉ mời người thân, bàn tiệc chỉ khoảng 15 bàn.

Khoảng cách 20 năm với tất cả sự thay đổi: từ một cô gái Việt kiều Mỹ, đến một "phú bà livestream" nổi bật; từ một đám cưới nhỏ bé đến cuộc sống xa hoa, sang trọng. Nhưng những bức ảnh cưới cũ vẫn giữ nguyên giá trị: là lời nhắc về quá khứ, về nơi mà hành trình hôn nhân bắt đầu đơn giản, tinh khôi và đầy yêu thương.

Hình ảnh lãng mạn, vật chất, nhan sắc... tất cả đều dễ khiến người ta cho rằng hôn nhân của Hannah chỉ đẹp ở bề nổi. Nhưng chính cô từng chia sẻ rằng: để có một người chồng "điểm 10", một gia đình hạnh phúc không chỉ vì tiền, vì vật chất mà vì biết chia sẻ, biết "tạo điều kiện" cho nhau.

Bí quyết hôn nhân của phú bà này rất đáng để học hỏi:

Biết tạo điều kiện cho chồng

Hannah từng nói rằng, nhiều người nhìn vào thấy chồng cô "điểm 10": nấu ăn, chăm vợ, chiều vợ nhưng đó không phải tự nhiên có. Cô tin rằng, nếu người vợ biết tôn trọng, biết ủng hộ chồng thì người đàn ông dù Việt hay bất cứ đâu cũng có thể "đảm đang, chu đáo".

Đồng thuận tài chính, vai trò rõ ràng trước hôn nhân

Trên blog cá nhân, trong bài viết dành cho các bạn gái sắp kết hôn, Hannah từng liệt ra rất nhiều điều nên bàn bạc trước khi về chung một nhà: ai giữ tiền, chi tiêu sao cho hợp lý; có con bao nhiêu, nuôi con thế nào; sống riêng hay sống chung với bố mẹ; phân chia công việc nhà ra sao; quyền quyết định những việc lớn như mua nhà, mua xe… ai có quyền quyết… Cô cho rằng: "Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà cần sự đồng điệu trong tư duy và tôn trọng lẫn nhau".

Cùng nhau phát triển, vợ chồng hỗ trợ nhau

Hannah và chồng từng có thời gian đi làm ở Mỹ, đều có công việc ổn định. Nhưng khi về Việt Nam, cô chọn từ bỏ môi trường cũ, để cùng chồng lập nghiệp và nhìn thấy người bạn đời của mình trưởng thành, cố gắng vì tổ ấm. Với cô, hôn nhân là đồng hành, là cùng phát triển, chứ không phải một người gánh, một người hưởng.

Trò chuyện, lắng nghe dù thuận hay nghịch

Không ít lần cô chia sẻ rằng, chồng cô là kỹ sư xây dựng từng vì yêu vợ mà có thể ngồi đến 2-3 giờ đêm để nói chuyện, giải tỏa hiểu lầm, dù ngày hôm sau phải đi làm sớm. Anh nói: "Anh cố hết sức để nếu một ngày mình có bỏ nhau, anh cũng không hối hận".

Tinh tế, luôn biết cách "flex" tình yêu 1 cách cực kì đáng yêu

Mới đây vài tiếng, phú bà chia sẻ trên trang cá nhân như 1 lời nhắn gửi đầy tinh tế đến chồng: "Ngày mai vợ chồng Na làm đám cưới lại, hihi. Nói chớ nhà Na tổ chức một cái tiệc nhỏ nhỏ kỷ niệm 20 năm hôn nhân. Bật mí trước tấm hình mà hôm trước vợ chồng Na đi chụp nè. Cả hai vợ chồng Na đều mặc lại đồ cũ của mình ngày xưa. Hơi chật xíu nhưng may quá vẫn chui lọt. Na vẫn tự makeup và tự làm tóc sương sương như ngày xưa đi chụp, để nhìn cho giống mình hàng ngày".

Cuối cùng cô "chốt" lại khéo léo, cảm ơn vì đã "yêu được người con lấy... đến bây giờ. Mong là sẽ tiếp tục yêu...".

Đối với Hannah chính là sự tôn trọng, là yêu thương bền vững theo thời gian.

Câu chuyện của Hannah Olala từ cô gái Việt kiều Mỹ, đám cưới vội vã, đơn giản, đến người đàn bà quyền lực, giàu có, có tầm ảnh hưởng trong giới làm đẹp có thể khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến người ta nể nhất không phải là túi hiệu, penthouse, hay số follow trên mạng mà là cách cô và chồng giữ lại cho nhau sự tôn trọng, chia sẻ, đồng điệu.

Bộ ảnh cưới 20 năm trước giản dị, thanh lịch và tự nhiên như minh chứng: hôn nhân đẹp không cần cầu kỳ, chỉ cần chân thành. Và bí quyết của hạnh phúc đôi khi đơn giản là biết "tạo điều kiện cho nhau", biết chia sẻ trước khi bước vào cuộc sống chung.