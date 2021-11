Phòng tránh COVID thế nào khi cho trẻ đi học: Nhóm chuyên gia mách nước những việc cần làm

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc mở cửa lại trường học và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường học học sinh và giáo viên tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro về việc bùng phát lại dịch bệnh.

Nguyên nhân của vấn đề này có thể đến từ việc chưa tuân thủ đúng các nguyên tắc phòng dịch ở cả giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Ngoài ra, vẫn còn bất cập trong việc bố trí lớp học, bàn ghế, thông khí cũng như các thời gian học tập giãn cách cho từng học sinh ở các cấp sao cho đảm bảo giữ đúng khoảng cách an toàn và số lượng học sinh, giáo viên trong mỗi lớp học.



Do đó cần có những hướng dẫn cụ thể cho từng cấp học (Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học) và từng đối tượng khác nhau (Phụ huynh, Học sinh, Giáo viên-Nhân viên nhà trường, Ban giám hiệu) để có thể thành công mở cửa lại trường học. Tùy từng trường học, tình hình dịch bệnh ở địa phương, việc thực hiện có thể thay đổi, tuy nhiên, cần tuân theo những yêu cầu cơ bản sau:



Nhóm tác giả: Hoàng Thủy Tiên (Khoa Dược, Đại học Kỹ thuật Y, Dược Đà Nẵng, Đà Nẵng) Lê Thái Thiên Nhân (Khoa Y, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM, Việt Nam) PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Huy (Khoa Y, Trường Bệnh Nhiệt Đới và Sức Khỏe Toàn Cầu, Đại học Nagasaki, Nhật Bản)

