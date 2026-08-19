Phong tỏa biệt thự trị giá 863,6 tỷ đồng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 BĐS 209 tỷ đồng: Chủ sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ đồng nói gì?

Khối bất động sản “không phải dạng vừa” đặt ra nghi vấn về nguồn tiền thiếu minh bạch.

Cơ quan công tố Anh đã phong tỏa một căn biệt thự trị giá 32,7 triệu USD (khoảng 863,6 tỷ đồng) tại khu Highgate, London, thuộc sở hữu của Yu Cong - Một người gốc Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia. Giới chức Anh nghi ngờ bất động sản này được mua bằng nguồn tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, Yu Cong lại chưa từng bị ghi nhận có hành vi phạm tội tại xứ sở sương mù.

Theo tài liệu được Cơ quan Đăng ký đất đai Anh công bố, đơn vị phụ trách thu hồi tài sản thuộc Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã nộp hồ sơ vào ngày 3/7, cho thấy lệnh phong tỏa đối với căn biệt thự mà Yu Cong mua vào tháng 7/2024. Căn biệt thự nằm tại Highgate, một trong những khu vực giàu có và đắt đỏ của London.

Căn biệt thự của Yu Cong bị phong tỏa

Trước khi được Yu Cong mua lại, bất động sản này thuộc sở hữu của Nurali Aliyev. Năm 2019, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) từng phong tỏa căn biệt thự và áp dụng lệnh "giải trình tài sản không rõ nguồn gốc" đối với Aliyev. Tuy nhiên, một năm sau, tòa án Anh đã hủy bỏ lệnh này cũng như quyết định phong tỏa tài sản.

Sau đó, Aliyev bán căn biệt thự cho Yu Cong, theo hồ sơ bất động sản. Không có bằng chứng cho thấy hai người vẫn duy trì mối quan hệ nào sau giao dịch.

Aliyev cho biết ông chưa từng gặp Yu Cong trực tiếp. Theo lời giải thích được gửi qua email, Yu Cong đã liên hệ với ông thông qua các nhà môi giới của Sotheby's tại Anh vì quan tâm đến việc mua căn biệt thự. Sau khi bất động sản được rao bán và hai bên thống nhất các điều khoản giao dịch, Yu Cong tiến hành mua lại.

Không chỉ sở hữu căn biệt thự ở trung tâm London, hồ sơ đất đai còn cho thấy Yu Cong từng mua một căn hộ trị giá 8 triệu USD (khoảng 209,3 tỷ đồng) vào tháng 8/2022. Căn hộ này ở Gasholders Building, một khu phức hợp nhà ở, gần ga King's Cross ở London.

Về nguồn tiền để tậu những BĐS này, Yu Cong nói rằng đó là tiền từ công việc làm ăn. Căn hộ trị giá 8 triệu USD không nằm trong diện bị CPS phong tỏa vì Yu Cong đã ủy quyền sở hữu bất động sản cho 1 người tên Xu Peng vào tháng 7/2024. Xu Peng từ chối trả lời các nghi vấn của cơ quan chức năng, mối quan hệ của ông với Yu Cong đến nay vẫn chưa được xác định.

Ngoài biệt thự, Yu Cong còn sở hữu căn hộ trong tòa nhà Gasholders ở London (Anh)

Sau khi tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định Xu Peng và Yu Cong đều có mối liên hệ với Yuan Yihua - Người từng bị CPS phong tỏa tài sản trong một vụ việc riêng vào tháng 5. Khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu căn hộ, Xu Peng sử dụng địa chỉ liên lạc cá nhân tại một căn nhà thuộc sở hữu của Yuan Yihua.

Yu Cong cũng sở hữu hai công ty tại Anh. Cả hai công ty đều đăng ký địa chỉ tại một căn hộ khác ở trung tâm London thuộc sở hữu của Yuan Yihua. Căn hộ này cũng nằm trong diện bị phong tỏa hồi tháng 5.

Không dừng lại ở đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Singapore cho thấy Yu Cong và Yuan Yihua từng sử dụng cùng một địa chỉ cư trú, là một khu căn hộ cao cấp gần đường Orchard, khu vực thương mại sang trọng của Singapore. Hai người đồng thời là cổ đông của những công ty khác nhau nhưng cùng đăng ký hoạt động tại một địa chỉ văn phòng ở Singapore.

Giống Yu Cong, Yuan Yihua cũng là người gốc Trung Quốc và mang quốc tịch Campuchia. Hồ sơ doanh nghiệp do tổ chức xã hội dân sự LICADHO thu thập cho thấy cả Yu Cong và Yuan Yihua từng giữ vị trí chủ tịch tại các công ty ở Campuchia.

Việc phong tỏa các bất động sản liên quan đến Yu Cong và Yuan Yihua diễn ra trong bối cảnh CPS đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét những tài sản tại Anh bị nghi ngờ được mua bằng tiền bất hợp pháp. CPS cho biết các công tố viên trên toàn hệ thống sẽ tập trung đưa việc thu hồi tài sản trở thành một trọng tâm trong chiến lược truy tố. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Yu Cong chưa bị cáo buộc hay truy tố bất kỳ tội danh nào tại Anh, và cơ quan chức năng cũng chưa công bố nguồn gốc cụ thể của số tiền được sử dụng để mua các bất động sản nói trên.

(Nguồn: OCCRP)