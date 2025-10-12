Phòng thay đồ đội tuyển Indonesia suy sụp trong ngày khép lại hành trình 731 ngày săn vé World Cup

Nhận thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah (Saudi Arabia), giấc mơ giành vé tới World Cup 2026 của ĐT Indonesia chính thức tan vỡ. Trong nỗi thất vọng, HLV Patrick Kluivert hai lần đấm mạnh xuống ghế rồi ôm lấy mặt. Sau đó, người ta cũng thấy chiến lược gia người Hà Lan lấy khăn lau mặt và lộ ra khuôn mặt đau khổ với đôi mắt ngấn lệ.

Các cầu thủ cũng không giấu nổi cảm xúc. Tiền vệ Thom Haye òa khóc ngay trên sân trước khi gục mặt vào chiếc áo đấu khi nhận được sự chia sẻ của Jay Idzes, còn tiền đạo Ole Romeny nằm dài trên cỏ với đôi mắt trống rỗng, khiến tiền vệ của Iraq, cũng là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, Zidane Iqbal tiến lại gần và cố gắng an ủi đối thủ. Phía đằng xa, cầu thủ chạy cánh Ramadhan Sananta ngồi thẫn thờ như không tin vào sự thật, rằng Indonesia đã chấm dứt hy vọng.

Khi vào trong phòng thay đồ, bầu không khí tang thương tiếp tục được tạo ra. Như HLV Patrick Kluivert tiết lộ, ông không biết phải nói gì bởi quá đau lòng khi chứng kiến nỗi thống khổ của các cầu thủ. "Họ còn rất trẻ nhưng đã thể hiện tinh thần và phẩm chất tuyệt vời, tạo nên những màn trình diễn hay trước các đối thủ hơn nhiều bậc trên BXH FIFA", chiến lược gia người Hà Lan cho biết, "Đáng tiếc chúng tôi kém may mắn để không thể ghi bàn. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt mục tiêu, nhưng rồi lại thất bại".

Hành trình săn vé đến World Cup 2026 của Indonesia bắt đầu vào ngày 12/10/2023 với chiến thắng 6-0 trước Brunei ở Vòng loại thứ nhất. Tại vòng loại thứ hai, trong bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo xuất sắc giành ngôi nhì bảng F với 10 điểm và tiến vào vòng loại thứ ba.

Trước những đối thủ hàng đầu châu Á, gồm Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia, Tim Garuda đã tạo nên một số màn trình diễn đáng khen ngợi như đánh bại Saudi Arabia và Trung Quốc. Vị trí thứ tư bảng C giúp Indonesia góp mặt ở vòng loại thứ tư, nhưng hai trận thua trước Saudi Arabia và Iraq đã khép lại giấc mơ, sau 731 ngày sống trong hy vọng về tấm vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.