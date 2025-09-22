HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ

Tuyết Anh |

Phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận đã nhận được thông tin.

Chiều 22/9, mạng xã hội lan truyền thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời ông Nguyễn Quốc Thanh (tên thật ca sĩ Ưng Hoàng Phúc) nhằm làm việc liên quan đến đăng tải MV trên mạng xã hội. Liên hệ với đại diện ekip Ưng Hoàng Phúc, chúng tôi được xác nhận rằng - phía Ưng Hoàng Phúc đã nhận được thông tin và sẽ hợp tác với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ- Ảnh 1.

Phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận sẽ làm việc với Phòng An ninh mạng

Ngày 18/9, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một. MV trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện loạt hình ảnh bị cho là quảng cáo trá hình cho trang web cá độ. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện loạt hình ảnh liên quan đến một trang web cá độ trong MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng. Cụ thể gồm chiếc cốc in logo được đặt ngay vị trí chính diện giữa khung hình. Không chỉ vậy, logo còn xuất hiện trên áo, bao bì đạo cụ.

Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ- Ảnh 2.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng

Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ- Ảnh 3.

Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ- Ảnh 4.

Loạt hình ảnh gây tranh cãi trong MV Anh Em Trước Sau Như Một

Những chi tiết nhạy cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Sáng 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng phủ nhận việc quảng cáo cho website cá độ - hình ảnh trong MV Anh Em Trước Sau Như Một.

Phòng An ninh mạng mời Ưng Hoàng Phúc lên làm việc về MV nghi dính hình ảnh quảng cáo web cá độ- Ảnh 5.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng sáng 22/9

sao Việt

Ưng Hoàng Phúc

