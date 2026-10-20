Phó thị trưởng Nhật Bản tử vong sau khi bị kiệu lễ hội nặng 2-3 tấn đè trúng

Phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime, Nhật Bản, tử vong sau khi bị mắc kẹt dưới kiệu lễ hội cao hơn 5m, nặng 2-3 tấn. Vụ việc xảy ra khi 11 chiếc kiệu đang tham gia màn tranh tài truyền thống.

Ông Akihiro Nabae, 62 tuổi, Phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime, Nhật Bản, tử vong hôm 17/10 sau khi bị mắc kẹt dưới một chiếc kiệu lễ hội trong khuôn khổ lễ hội Saijo, cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ cảnh sát, tai nạn xảy ra vào khoảng 17h45 trên một bãi đất ven sông trong thành phố. Ông Nabae đang tham gia khiêng kiệu thì gặp nạn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác nhận tử vong khoảng một giờ sau đó. Không có người nào khác bị thương trong sự việc.

Chiếc kiệu liên quan đến vụ tai nạn được gọi là taikodai, cao khoảng 5,3 m và nặng từ 2-3 tấn, theo cảnh sát và chính quyền thành phố.

Ảnh: SCMP

Thời điểm xảy ra tai nạn, 11 chiếc kiệu được xếp thành hàng ngang để tham gia kakikurabe, một màn tranh tài truyền thống trong đó các đội khiêng kiệu phô diễn sức mạnh và kỹ năng điều khiển những công trình cồng kềnh này.

Lễ hội Saijo là tên gọi chung của các lễ hội thường niên được tổ chức tại 4 ngôi đền trong thành phố. Có lịch sử từ thời Edo (1603-1867), sự kiện quy tụ hơn 100 chiếc kiệu và các công trình rước lễ truyền thống khác, trong đó có mikoshi (kiệu rước thần) và danjiri (xe rước lễ hội).

Ông Nabae từng giữ chức trưởng phòng môi trường của thành phố trước khi nhậm chức phó thị trưởng vào tháng 7 năm nay.

Thị trưởng Saijo Mitsuyoshi Ochi bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của cấp phó.

“Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị cùng nhau xây dựng một chính quyền mới cho Saijo, bi kịch này lại xảy ra. Tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”, ông Ochi viết trong thông cáo.

Đồn cảnh sát Saijo đang điều tra hoàn cảnh xảy ra vụ việc.

Cái chết của ông Nabae xảy ra chỉ một tuần sau khi hai người thiệt mạng trong hai vụ tai nạn riêng biệt tại các lễ hội danjiri ở tỉnh Osaka, Nhật Bản.

Nguồn: Japan Times