Phổ Nghi từng bị 2 thái giám đánh đến mức sợ ‘xanh mặt’: Tại sao họ dám ngang ngược vậy?

Sau khi Quang Tự qua đời, con của em trai ông – Ái Tân Giác La Phổ Nghi đã được triệu hồi vào cung để kế vị vì hoàng đế không có con nối dõi. Khi ấy, Phổ Nghi chỉ mới 3 tuổi. Có thể, vị trí cửu ngũ chí tôn là giấc mơ của rất nhiều người. Nhưng, với vị vua cuối cùng của nhà Thanh này, ngôi vị được bao người khao khát ấy đã phá hủy đi tuổi thơ vốn đẹp đẽ của ông.

Sau khi nhập cung đăng cơ, Phổ Nghi buộc phải cắt đứt liên hệ với cha mẹ ruột. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi mà nói, đây quả thật là một chuyện tàn nhẫn. Lúc này, người phụ trách nhiệm vụ chăm sóc, dạy bảo tiểu hoàng đế là hoàng thái hậu Long Dụ (hoàng hậu của vua Quang Tự).

Phổ Nghi đăng cơ ngôi vị hoàng đế khi chỉ mới 3 tuổi. Ảnh minh họa. (Ảnh: Baidu)

Thái hậu Long Dụ không có những thủ đoạn lợi dụng để thâu tóm quyền hành như Từ Hi thái hậu, trái lại, bà đặt rất nhiều hi vọng của Đại Thanh lên Phổ Nghi. Do đó, thái hậu Long Dụ luôn rất nghiêm khắc với ông. Thậm chí cả việc ăn uống của ông cũng đều phải tuân theo nề nếp quy củ, không được tùy tiện.

Có một lần, vì ăn quá nhiều hạt dẻ ngào đường, Phổ Nghi đã bị khó tiêu vì món ăn này vốn gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Sau khi biết chuyện này, thái hậu Long Dụ đã mắng nhiếc Phổ Nghi một trận và ra lệnh cho ông không được ăn bất cứ đồ ăn dầu mỡ, đậm vị nào khác.

Những ngày tiếp đó Phổ Nghi chỉ được ăn cháo trắng, coi như là một hình phạt cho ông vì tội ăn uống linh tinh. Nhưng trẻ con đâu thể tự làm chủ được chiếc miệng tham ăn của bản thân. Vì quá đói nên Phổ Nghi đã lén ăn vụng nem rán. Và lần này tiểu hoàng đế lại không khống chế được bản thân, ăn quá nhiều và đường tiêu hóa lại một lần nữa gặp vấn đề.



2 thái giám phụ trách trông coi Phổ Nghi sau khi biết chuyện đã vô cùng sợ hãi. Họ sợ nếu thái hậu Long Dụ phát hiện ra việc Phổ Nghi gặp rắc rối về tiêu hóa do lén lút ăn vụng sẽ trách phạt họ. Do đó, 2 thái giám này đã nghĩ ra một cách để giúp tiểu hoàng đế dễ tiêu hơn.



Phổ Nghi thời niên thiếu. (Ảnh: Baidu)

Đó là, dựng ngược người Phổ Nghi lên rồi không ngừng lấy tay đập mạnh vào phần lưng của ông. Khi ấy, Phổ Nghi còn quá nhỏ đã sợ tới "xanh mặt" vì không hiểu mình đã làm sai gì mà bị đánh.

Do đó, hành động này đã trở thành một hồi ức không tốt trong tuổi thơ ông. Nếu không rõ nội tình, bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh ấy đều sẽ nhận định 2 thái giám này đang ngược đãi tiểu hoàng đế, huống hồ là bản thân Phổ Nghi khi đó chỉ mới 3 tuổi, không cần nói cũng biết ông đã sợ hãi đến mức nào.