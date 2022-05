"Phố đèn đỏ" một thời ở Hòn Câu Nghệ An sắp bị giải tỏa

Tháng 3/2020, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với công an xã Diễn Hải tổng truy quét dịch vụ mại dâm tại Hòn Câu. Thời điểm này, qua kiểm tra 11 nhà nghỉ, công an phát hiện 3 cô gái hoạt động mại dâm. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng, phạt hành chính 2 người mua bán dâm.