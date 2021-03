Phó Chánh án tòa Q.12 nói "như sét đánh ngang tai" khi người phụ nữ livestream chửi bới khai có "người anh" tên Sơn ở phiên xử

Hôm qua (ngày 18/3), tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, ngụ TP HCM; tạm trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết) về tội “gây rối trật tự công cộng”, bị cáo này đã giơ lên cho HĐXX xem tập ảnh và nói đó là những hình ảnh chụp chung với ông Biện Văn Hoan (nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận) trong các lần sinh hoạt có tính chất riêng tư, đồng thời chuyển cho thư ký tòa để cung cấp cho chủ tọa.

Tờ Thanh Niên đưa tin, trong phiên xử ngày 18/3, bị cáo này đề nghị triệu tập nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đến tòa và nói: “Triệu tập Biện Văn Hoan đến xem có dám đối chất với tôi không?”.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ còn đề nghị chủ tọa cho triệu tập “hai người anh của bị cáo đến làm chứng”, vì 2 người này cùng đi với bị cáo đến TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 28.6.2018.

“Khi bị cáo đến tòa có 2 ông anh của bị cáo cùng đi. Một anh Sơn là đại tá làm ở Công an TP.HCM (?); một anh nữa cũng là Sơn làm ở TAND Q.12 (?)”, bị cáo Nữ nói.



Trong ngày 19/3, tờ Thanh Niên dẫn lời ông Phan Thanh Sơn (Phó chánh án TAND Q.12, TP.HCM) cho biết, ông rất bức xúc và như “sét đánh ngang tai” khi nghe thông tin.

Ông Sơn khẳng định, nhìn hình bị cáo Nữ, ông còn không biết đó là ai. Tòa Bình Thuận, ông cũng chưa biết nằm ở vị trí nào. "Vậy vì mục đích gì, vì động cơ gì mà tôi lại đi với bà đó vào ngày hôm đó. Trong khi là người làm trong ngành tòa án, tôi phải hiểu hơn ai hết. Không thể tưởng tượng được”, ông Sơn nói và khẳng định những tình tiết, thông tin người tên Nữ khai là không đúng và thông tin "động trời" như thế ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông.

Tờ Người lao động thông tin, theo bản án, bà Nữ được ủy quyền tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ án dân sự "Tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn" do TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm ngày 23-5-2018. Mặc dù đã được TAND tỉnh giải quyết khiếu nại nhưng bà Nữ không thực hiện quyền của mình theo trình tự pháp luật, mà nhiều lần đến trụ sở TAND tỉnh gây rối, chửi bới, xúc phạm các thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 28-6-2018, bà Trần Thị Ngọc Nữ đến trụ sở toà, vào tận phòng làm việc của Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận lúc bấy giờ là ông Biện Văn Hoan, thẩm phán Lương Thanh Chín (người xét xử vụ án mà bà Nữ được uỷ quyền) để quay và phát trực tiếp việc chửi bới, xúc phạm lên mạng xã hội.



Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, bà Nữ quay lại trụ sở TAND tỉnh, di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3 của tòa, tiếp tục chửi bới và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Tháng 6-2020, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng. Sau đó 2 tháng, Công an TP Phan Thiết ban hành Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Đến tháng 10-2020, các quyết định điều tra vụ án, điều tra bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ được phục hồi. Quá trình điều tra, bà Nữ nộp bệnh án đã điều trị tâm thần.

Căn cứ Bản kết luận giám định số 2086 ngày 14-12-2020 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP HCM xác định thời điểm phạm tội, bị can Trần Thị Ngọc Nữ bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hành vi của bà Nữ thuộc trường hợp phạm tội "hai lần trở lên", đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" nên cần phải xử lý hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

(Tổng hợp)