Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: 'Đã có những khu vực dịch ngấm sâu trong cộng đồng'

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội luôn xác định phải chủ động trong phòng, chống dịch.

Đây là trách nhiệm của Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đầu mối giao thương, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Do đó, công tác phòng, chống dịch có ảnh hưởng, tác động rất nhiều đến các tỉnh, thành phố xung quanh, ông Phong nói.

Kinh nghiệm chống dịch vừa qua càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Hà Nội, vì nếu để bùng phát dịch nặng như thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh phía Nam thì sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lực quốc gia. Do đó, Hà Nội phải kiên trì xác định phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cầu thị, lắng nghe và chỉ đạo của Trung ương.

"Điều này càng cần thiết hơn trong bối cảnh hiện nay, khi nguy cơ dịch bệnh rất cao, đã có những khu vực dịch ngấm sâu trong cộng đồng như những ổ dịch phát hiện tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, gần nhất là huyện Phú Xuyên. Nguy cơ do người về từ vùng dịch cũng rất cao, không chỉ là người về từ các tỉnh phía Nam mà ở các phía, như trường hợp F0 ở huyện Mê Linh vừa qua là người về từ tỉnh Hà Giang", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.

Phân tích thêm về những kiến nghị của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị ngoài quy định hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch chung, Bộ Y tế nên có hướng dẫn phù hợp với đặc thù đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vì một quận như Hoàng Mai có dân số gần gấp đôi một tỉnh miền núi phía Bắc, nếu áp tiêu chí theo tỷ lệ dân số hiện nay, thì mặc dù số ca mắc lớn, nguy cơ cao vẫn mãi được coi là "vùng xanh".

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hanoigov.

Hà Nội vẫn phải cảnh giác

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: "Với đặc thù của một đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được như ngày hôm nay là rất tốt. Tuy vậy, Phó Thủ tướng đề nghị tinh thần tới đây, Hà Nội vẫn phải rất cảnh giác, bởi thực tế cả nước dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng".

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng, chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên bắc ban đầu trong phòng, chống dịch, gồm ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện, nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cũng cần "tập dượt" các phương án khác như thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới.

Về cung cấp vắc xin, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế bố trí đủ vắc xin để Hà Nội tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến. Đối với học sinh, tập trung trước một bước cho những nơi có dịch rất nặng trong thời gian vừa qua, kể cả những nơi liền kề Hà Nội.

Về vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng cho rằng Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này. Tinh thần là an toàn mới đi học, nhưng an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phân tích việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và tâm sinh lý của các cháu. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn. Hơn nữa, Tổ chức Y tế thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 7 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, do vậy, không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có Covid-19 mới cho đi học. Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội căn cứ thực tiễn, tiến hành mở dần, cần linh hoạt, không máy móc.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm đã sẵn sàng chấp nhận không "Zero Covid" thì cả hệ thống y tế phải sẵn sàng và nâng lên 1 bước so với trước đây; vẫn phải xét nghiệm, khoanh vùng, nhưng làm khác trước và cố gắng không để bị động, bất ngờ.

Ghi nhận những kiến nghị của Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá cấp độ dịch như đề nghị của Hà Nội. Ngoài những nguyên tắc chung áp dụng cho cả nước thì phải tính đến các yếu tố đặc thù như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; xem xét nghiên cứu phác đồ điều trị để các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn vật tư, thuốc men.