Phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho tiểu tam

Sau 30 tập của Trạm cứu hộ trái tim , khán giả đã mệt mỏi với sự hiền lành, chịu đựng của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm). Trong khi đó, An Nhiên ( Lương Thu Trang ) có nhiều phân cảnh đắt giá thể hiện sự khôn ngoan, tính toán giỏi và thao túng tâm lý tốt.

An Nhiên được xây dựng là nhân vật thông minh. Cô luôn biết cách dùng sự yếu đuối của mình khiến người khác mủi lòng và đạt được mục đích. Trước đó, việc An Nhiên tính toán, trả đũa nữ chính Ngân Hà khiến khán giả nhận thấy rõ cô là nhân vật phản diện.

Nhưng, kịch bản phim Trạm cứu hộ trái tim đã xây dựng thêm nhiều tình tiết bộc lộ sự chuyển biến tâm lý để An Nhiên giãi bày cảm xúc. Từ đó, An Nhiên bỗng trở thành nhân vật đáng thương. Cô chờ đợi gần 10 năm mới có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với người đàn ông mình yêu. An Nhiên chỉ muốn nhanh chóng di cư ra nước ngoài để ổn định cuộc sống. An Nhiên cũng dành nhiều tâm sức để dỗ dành mẹ chồng.

Nhân vật An Nhiên được xây dựng thông minh, lý trí, hết lòng vun vén cho hạnh phúc của mình. Những nét tính cách này vốn dành cho nữ chính.

Khán giả xem phim cho rằng thông điệp của bộ phim không rõ ràng. Kịch bản dường như đang cố giải thích để người xem đồng tình với các quyết định của An Nhiên.

Tuy nhiên, về bản chất, An Nhiên và Nghĩa là hai người bắt tay nhau để hại Ngân Hà, cướp trắng công ty của gia đình cô. An Nhiên là đồng phạm trong vụ án một cách tự nguyện chứ không hề bị ép buộc. Do đó, An Nhiên không cần khán giả cảm thông.

Sau 30 tập, kịch bản của Trạm cứu hộ trái tim chưa có nhiều tiến triển. Nữ chính Ngân Hà liên tiếp thất bại trong việc lấy lại gia sản. Cô vẫn yếu đuối và khù khờ khiến người xem ngán ngẩm. Ngược lại An Nhiên được thiết kế cho những tình huống thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy như khi lừa mẹ Xinh (NSND Mỹ Uyên) để lấy thông tin trong điện thoại, hay khi ép buộc bà phải đổi lời khai.

An Nhiên có nhiều phân đoạn cao trào hơn Ngân Hà. Diễn xuất của Lương Thu Trang cũng được đánh giá tốt.

Hiện tại, khán giả mong chờ hai kẻ thủ ác là Nghĩa và An Nhiên phải trả giá vì lỗi lầm của mình, thay vì tiếp tục đẩy phim lên cao trào với phần thắng thuộc về kẻ ác. Đồng thời, người xem chưa hiểu thông điệp của phim, vì nội dung khiến người xem ức chế hơn là chữa lành giống như cái tên Trạm cứu hộ trái tim.

